صحيفة: الإفراج عن 200 آشوري سوري من أسر “داعش” بفضل جهود أسقفهم

أوردت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن أسقفا آشوريا في سوريا نجح في تحرير أكثر من 200 رهينة من رعيته اختطفهم تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد دفع فدية مقابل الإفراج عنهم.

وقالت الصحيفة، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، إن مار أفرام أثنييل، أسقف الكنيسة الآشورية المشرقية في سوريا، كان يجمع الأموال عبر العالم من أجل هذا الهدف، منذ فبراير/شباط 2015.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المبلغ الدقيق الذي أنفقه مار أفرام أثنييل من أجل الإفراج عن الآشوريين المخطوفين على يد التنظيم، لا يزال مجهولا، لكنها أشارت إلى أن المبلغ الأولي الذي حدده الإرهابيون لتحرير كل رهينة هو 50 ألف دولار.

تاس