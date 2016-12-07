حلب…المسلحون تركوا أسلحتهم وهربوا

المسلحون ينسحبون من كامل المدينة القديمة لحلب وسط انهيارات كبيرة وحالة من الفوضى في صفوفهم في أحياء حلب الشرقية.

ويأتي هذا الانسحاب بعد التقدم السريع الذي حققه الجيش السوري وحلفاؤه الثلاثاء، حيث بات يسيطر على أكثر من 75 في المئة من مساحة الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة المسلحين.

كما أشار موقع قناة “الميادين” إلى قرار جماعي للفصائل المسلحة في حلب الشرقية يقضي بتفويض مندوبين للفصائل في تركيا للتفاوض مع الجيش السوري حول آلية خروجهم من الأحياء الشرقية.

وبعد ثلاثة أسابيع من بدئها هجوما لاستعادة السيطرة على كامل الأحياء الشرقية من مدينة حلب، تمكنت القوات السورية الثلاثاء من السيطرة على أكثر من سبعة أحياء.

وفي وقت لاحق، سيطر الجيش السوري على حي الشيخ لطفي وعلى أجزاء من حي المرجة الاستراتيجي في جنوب الأحياء الشرقية.