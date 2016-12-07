مجلة “تايم” تختار ترامب شخصية للعام 2016

مجلة “تايم” الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب “شخصية العام”، وأطلق عليه لقب “رئيس الولايات الأمريكية المنقسمة”.
ونشرت “تايم” في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لغلاف العدد الجديد للمجلة الذي سيصدر في الشهر الجاري، وعليه صورة لترامب الذي يحدق في عيون القارئ باهتمام.
وأوضحت هيئة التحرير أنها، رغم اختيارها ترامب كشخصية العام، تعجز عن تقييم أنشطته والتفريق بين الإيجابيات والسلبيات فيها.
وفي أول رد على قرار هيئة تحرير “تايم”، قال ترامب في تصريحات لشبكة “NBC”: ” إنه شرف كبير، ومهم بالنسبة لي”.
يذكر أن هيئة تحرير “تايم” نظرت هذا العام في قائمة من 11 مرشحا للقب شخصية العام، بينهم ساسة وعلماء ورجال أعمال ورياضيون ونشطاء اجتماعيون ومطربون. وكان من أبرز المرشحين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والمرشحة الديمقراطية التي خسرت السباق الانتخابي في الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومؤسس “فيسوبك” مارك زوكربيرغ، والمغنية بيونسيه. وفي تصويت زوار موقع “تايمز” الإلكتروني، فاز رئيس الوزراء الهندي مودي.
وكالات
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