الأسد: روسيا لم تُمل قراراتها علينا أبدا

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن روسيا لم تحاول أبدا إملاء قراراتها على سوريا، وفق ما ذكر في مقابلة مع صحيفة “الوطن” السورية، تنشر الخميس، 8 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الأسد، في المقابلة التي حصلت “فرانس برس” على مقتطفات منها أن “السياسة الروسية مبنية على مبدأ احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

حسم معركة حلب “محطة كبيرة” باتجاه نهاية الحرب في سوريا

من جهة أخرى، قال الاسد أن حسم معركة حلب سيشكل “محطة كبيرة” باتجاه نهاية الحرب في بلاده.

وأضاف “صحيح أن معركة حلب ستكون ربحا، لكن لكي نكون واقعيين لا تعني نهاية الحرب في سوريا، أي أنها تعني محطة كبيرة باتجاه هذه النهاية”.

تابع الأسد: “لكن لا تنتهي الحرب في سوريا إلا بعد القضاء على الإرهاب تماما، فالإرهابيون موجودون في مناطق أخرى. وحتى لو انتهينا من حلب، فإننا سنتابع الحرب عليهم”.

وشدد على أن “قرار تحرير كل سوريا متخذ وحلب من ضمنه”، معتبرا أن “تطور الأعمال القتالية في السنة الأخيرة هو الذي أدى للنتائج التي نراها اليوم”.

وتابع قائلا: “بعد فشل معارك الإرهابيين في دمشق وحمص، حلب كانت أملهم الأخير”، مؤكدا أنه “مع تحرير كامل حلب لن يبقى في أوراق الغرب والإرهابيين أوراق حقيقية”.

وذكر الأسد أن “تركيا وضعت كل ثقلها في حلب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع كل رهانه عليها”، مشددا على أن “حلب ستغير مجرى المعركة كليا في كل سوريا وتعني فشل المشروع الخارجي الإقليمي والغربي”.

وأوضح الأسد أن “الهدن كانت لفتح المجال أمام المدنيين للخروج ولإدخال المساعدات الإنسانية وإعطاء فرصة للإرهابيين لإعادة التفكير في موقفهم”.

وكالات