قصف إسرائيلي على مطار المزة ليبرمان يتذرّع بأسلحة «حزب الله»

فيما كان الجيش السوري

يحكم سيطرته على كامل أحياء حلب القديمة، ليل أمس الأول، مستعيداً الجزء الأكبر من المدينة، وبينما أحدث التقدّم الذي أنجزه الجيش، تخبّطاً في أوساط المسلحين، كان العدوّ الإسرائيلي يستهدف دمشق للمرّة الثانية خلال أسبوعٍ واحد، محاولاً دعم معنويات المسلحين، بحسب ما نقلت وكالة «سانا» السورية للأنباء، عن مصدر عسكري.

الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مطار المزّة فجر الأربعاء، لم يسفر عن وقوع إصابات بحسب ما أكد المصدر العسكري السوري، لكنه أدى إلى نشوب حريق على خلفية استهداف المطار بعدّة صواريخ.

ونقلت «سانا» عن المصدر قوله إن «العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة الثالثة فجر الأربعاء على إطلاق عدة صواريخ أرض – أرض من داخل الأراضي المحتلة غرب تل أبو الندى (الجولان السوري المحتل) سقطت في محيط مطار المزة غرب دمشق ما أدى إلى نشوب حريق في المكان».

وشدد المصدر على أن هذا العدوان يزيد الجيش العربي السوري «إصراراً على بتر الأذرع الإرهابية المرتبطة بالكيان الصهيوني الذي يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات ونتائج هذه الاعتداءات الإجرامية».

في المقابل، لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته المباشرة عن الاستهداف، لكن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» ذكرت أن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان اعترف بمسؤولية الكيان عن الهجوم على دمشق، بالقول إننا «نعمل قبل كل شيء للحفاظ على أمن مواطنينا والدفاع عن سيادتنا ونحاول منع تهريب أسلحة متطورة، وتجهيزات عسكرية وأسلحة دمار شامل من سوريا إلى حزب الله».

وخلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس، أكد أن «إسرائيل لا تنوي التدخّل في الحرب الدائرة في سوريا»، مضيفاً أن موقفه من أي تسوية مستقبلية في سوريا يجب أن تتضمن أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد والإيرانيون خارج سوريا، و «لا يمكنهم أن يكونوا جزءا من التسوية».

(«السفير»)