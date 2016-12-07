يلديريم: مستقبل سوريا أهم من مصير الأسد

أكد رئيس الوزراء التركي

بن علي يلدريم أن عملية «درع الفرات» في شمال سوريا «لا ترتبط بما يدور في حلب، ولا علاقة لها بعملية تغيير النظام»، مشدداً على أن «الهدف الرئيسي من العملية هو إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها داعش».

وتناول يلديريم الأزمة السورية خلال مقابلة أجرتها معه وكالة «إنترفاكس» الروسية، على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو.

وأشار إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين «يوليان اهتماماً كبيراً بالقضية السورية»، لافتاً إلى أن أنقرة وموسكو تتعاونان من أجل وقف إراقة الدماء في سوريا وإحلال السلام فيها، وتعملان على ردع نشاط مجموعات إرهابية كـ «جبهة النصرة»، مشدداً على أن مصير الطوائف العرقية المتعددة التي تسكن سوريا أهم بكثير من مصير شخصية واحدة حتى لو دار الحديث عن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد».

واعتبر رئيس الوزراء التركي أن «هناك إمكانية، في الوقت الراهن، لبناء سوريا الجديدة بشرط الحفاظ على وحدة أراضيها وصياغة دستور جديد يأخذ في الاعتبار مصالح جميع العناصر العرقية التي توجد على أراضيها».

ولفت إلى وجود «ثلاثة مكونات رئيسة للأزمة السورية تتطلب حلاً سريعاً، تتمثل في استمرار نزف الدم في حلب، وإنهاء النشاطات الإرهابية في المناطق السورية المتاخمة لحدود تركيا، وردع أنشطة حزب الاتحاد الديموقراطي وحزب العمال الكردستاني ووحدات الدفاع الشعبي تجاه تركيا التي تنفذ من تلك الأراضي».

وعما إذا كانت أنقرة تحاور موسكو في ما يخص مصير الرئيس السوري، أجاب يلديريم: «علينا أن نرتب أولوياتنا في هذا الشأن، فهل مصير الأسد مهم أم مصير الدولة السورية؟ لا شك بأنّ مصير الشعب السوري أهم من مصير الأسد».

وأضاف أنه «خلال الأعوام الماضية، فارق 600 ألف شخص الحياة في سوريا، واضطر نحو عشرة ملايين إلى ترك ديارهم، منهم قرابة ثلاثة ملايين يعيشون داخل الأراضي التركية، ومن البديهي أن نهتم بمصير ومستقبل هذا البلد، ولذلك فإننا على تواصل مع روسيا وإيران وباقي دول المنطقة بخصوص الأزمة».

وفي شأن استضافة تركيا للقاء بين مسؤولين روس وعدد من ممثلي «المعارضة السورية»، قال يلدريم إنّ أنقرة «تعمل ما بوسعها من أجل جمع روسيا والمعارضة السورية إلى طاولة واحدة»، لافتاً إلى أنه «تمّ تحقيق نجاح في هذا الخصوص، وإذا ما تمّت ترجمة التفاهم الحاصل بشأن وقف إطلاق النار إلى اتفاق رسمي، فإنّ ذلك سيكون لمصلحة الجميع».

إلى ذلك، ذكرت قناة «سي ان ان ترك» أمس أن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخر بجروح خطرة في هجوم بمركبة مفخخة قرب بلدة الباب التي يسيطر عليها «داعش» شمال سوريا.

من جهته، قال الجيش التركي إن مقاتلات تركية شنت ضربات جوية على 12 هدفاً لـ «داعش» في بلدة الباب ما أسفر عن مقتل 23 متشدداً.

(«الأناضول»، «روسيا اليوم»، رويترز، أ ف ب)