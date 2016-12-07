الجيش السوري وصل إلى قلعة حلب الاثرية

في خبر عاجل من التلفزيون السوري أن الجيش العربي السوري وصل إلى قلعة حلب الاثرية والتقى حامية القلعة من القوى العسكرية وبذلك يكون الجيش السوري قد سيطر على وسط المدينة في حلب وهو إنتصار قامت القيادة السورية بتهنئة اللواء قائد الفرقة الذي وصل إلى قلعة حلب الاثرية
ويبدو أن المعركة التي دارت طوال الليل وحتى ظهر اليوم شعرت بها إسرائيل سيحقق الجيش السوري انتصارا في حلب فقصفت مطار المزة العسكري لإضعاف هيبة الجيش السوري بان العاصمة السورية يتم ضربها وحتى ولو سيطر الجيش السوري على حلب وسيزور اللواء ماهر الأسد ساحة المعركة بعد ان يسيطر الجيش العربي السوري ويؤمن الطريق من مدخل حلب نحو الاحياء الشرقية حيث قلعة حلب الاثرية أما عناصر جبهة النصرة فقد بدأوا يفرون وينقسمون على بعضهم ومنهم من يريد الانسحاب ومنهم من يريد البقاء.أقرأ ايضاً
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