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الجيش السوري وصل إلى قلعة حلب الاثرية

07 ديسمبر 2016 at 7:50م

في خبر عاجل من التلفزيون السوري أن الجيش العربي السوري وصل إلى قلعة حلب الاثرية والتقى حامية القلعة من القوى العسكرية وبذلك يكون الجيش السوري قد سيطر على وسط المدينة في حلب وهو إنتصار قامت القيادة السورية بتهنئة اللواء قائد الفرقة الذي وصل إلى قلعة حلب الاثرية

ويبدو أن المعركة التي دارت طوال الليل وحتى ظهر اليوم شعرت بها إسرائيل سيحقق الجيش السوري انتصارا في حلب فقصفت مطار المزة العسكري لإضعاف هيبة الجيش السوري بان العاصمة السورية يتم ضربها وحتى ولو سيطر الجيش السوري على حلب وسيزور اللواء ماهر الأسد ساحة المعركة بعد ان يسيطر الجيش العربي السوري ويؤمن الطريق من مدخل حلب نحو الاحياء الشرقية حيث قلعة حلب الاثرية أما عناصر جبهة النصرة فقد بدأوا يفرون وينقسمون على بعضهم ومنهم من يريد الانسحاب ومنهم من يريد البقاء.

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