إحباط الهجوم الأعنف لداعش على تدمر منذ تحريرها

أحبطت وحدات الجيش السوري الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول أعنف هجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على تدمر منذ تحريرها.

ونقلت وكالة أنباء “سانا” السورية الخميس عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش السوري تصدت لمجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محيط كل من تدمر وحقلي شاعر وجزل النفطيين وزملة والكتيبة المهجورة وقرية الباردة إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي إلى السطو على آبار وحقول النفط والغاز المنتشرة في البادية السورية وتهريب منتجاتها إلى الخارج.

وأفاد نشطاء من المعارضة السورية بأن الهدوء يسود محاور القتال في منطقة تدمر وريف حمص الشرقي منذ منتصف الليلة الماضية مع استمرار القصف الجوي على مواقع يسيطر عليها التنظيم “الدولة” ومواقع أخرى سيطر عليها أمس نتيجة هجومه العنيف والاشتباكات مع الجيش في محيط حقول جزل والمهر وشاعر للنفط والغاز، ومنطقة حويسيس، ومنطقة الآرك، وصوامع تدمر، وجبل الهيال ومنطقة السكري وقصر الحلابات الأثري، والكتيبة المهجورة القريبة من مطار التيفور العسكري.

وحسب النشطاء استطاع تنظيم “داعش” الإرهابي السيطرة على منطقة صوامع تدمر، وحقل المهر، مقتربا من مدينة تدمر والقصر القطري، بعد سيطرته على منطقة حويسيس القريبة من جب الجراح، وقصر الحلابات وأجزاء واسعة من جبل الهيال، إضافة لتقدمه في منطقة جزل.

وكالات