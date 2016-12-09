دمشق تبدي استعدادها لاستئناف الحوار السوري- السوري

استعدادها لاستئناف الحوار السوري- السوري من دون تدخل خارجي ومن دون شروط مسبقة، بحسب ما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، رداً على تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في نيويورك.
وذكر المصدر أنّ دي ميستورا لم يحدّد موعداً لاستئناف هذا الحوار منذ توقفه في شهر أيار الماضي.
وكان دي ميستورا دعا مبعوث الأمم إلى استئناف محادثات السّلام، مشدّداً على أن “الوقت حان للنظر بجدية في إمكانية إحياء محادثات سياسية”.
إلى ذلك، أعلن لافروف، يوم الجمعة، أنّه اتّفق مع نظيره الأميركي جون كيري على إجراء مشاورات على مستوى خبراء البلدين بشأن تسوية أزمة حلب السّبت في جنيف.
وأوضح لافروف أنّ واشنطن رحّبت بموقف الجانب الروسي بشأن اقتراحاتها الجديدة حول تسوية الأزمة في حلب، باستثناء “ملاحظتين أو ثلاث ملاحظات”.
(“سانا، أ ف ب)
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