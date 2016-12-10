التحالف يعلن تدمير 168 صهريج نفط لتنظيم (داعش) في غارة جوية في سوريا

اعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الجمعة انه دمر في غارة جوية 168 صهريج نفط يستخدمها تنظيم الدولة الاسلامية لنقل الوقود في سوريا.

وقال ان الغارة وقعت قرب مدينة تدمر الاثرية.

واضاف التحالف انه يستهدف بشكل منهجي البنية التحتية النفطية لتنظيم الدولة الاسلامية، وان الغارة التي وقعت الخميس تسببت في خسائر تزيد عن مليوني دولار من عائدات التنظيم.

وقال التحالف في بيان ان “وقف او عرقلة تدفق الاموال للتنظيم بشكل كبير يقوض قدرته على تمويل جهوده الحربية في العراق وسوريا وهجماته الارهابية حول العالم”.

وسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة تدمر في ايار/مايو من العام الماضي ودمر عددا من المعابد والمواقع الاثرية في المدينة المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي قبل ان تتمكن القوات الحكومية من دحره.

أ ف ب