جالية: نادي النهضة يحتفل بذكرى تأسيس الحركة القومية الإجتماعية في مونتريال

الأوسط – مونتريال: احيا نادي النهضة مونتريال الذكرى 84 لتأسيس الحركة السورية القومية الاجتماعية في مطعم السلطان. حضر الاحتفال إضافة الى أعضاء النادي و الأصدقاء ,كل من السادة:

النائب الفدرالي الكندي فيصل الخوري، نائب رئيس بلدية العاصمة اوتاوا السيد الياس الشنتيري، نائب رئيس و ممثل الجامعة الثقافية اللبنانية في مونتريال دكتور ميشال أبو مخايل، الدكتور رشاد انطونيوس أستاذ محاضر في جامعة كيبيك، الدكتور رجا شهيب رئيس الجمعية الدرزية الكندية في كيبيك، السيد طوني مهنا مسؤول التيار الوطني الحر في مونتريال، السيد طارق معاوية مسؤول حركة امل مونتريال، السيد حسن زهنون مسؤول الحزب الشيوعي مونتريال، افتتح الاحتفال بالنشيدين القومي الاجتماعي و الكندي، قدم الاحتفال رزق أيوب متحدثا عن معاني المناسبة ثم القى جورج معلوف قصيدة وجدانية.

بعدها كانت كلمة يوسف مهنا باللغة الفرنسية’ و اليكم بعض ما جاء بها :

Nous ne célébrons pas aujourd’hui la mémoire d’un événement historique et passé, mais nous célébrons la naissance d’un mouvement vivant dans les âmes au fil des générations jeunes y engagés en dépit des difficultés qui les entravaient de s’y diriger

C’est la célébration d’un mouvement qui a identifié la personnalité de la communauté nationale syrienne baser sur les études scientifiques et sociales,pas sur des résltas métaphysique Nous célébrons le mouvement le plus moderne et le plus développé dans tout l’Orient , le premier mouvement qui a appelé à la séparation de la religion de l’Etat pour plus de huit décennies , le premier mouvement qui a pratiquer l’égalité absolue entre les femmes et les hommes sans obstacles, et qui a aappellé a la laiicitée de la societéés et de l etat civile des valeurs que plusieurs etats autour de monde considéré moderne ont juste l approuver c a fait juste quelque année ou en pas décider encore .

Le canada represante pur nous un très bonne exemple d une société idéale pareille a celle qu on travail fort a l atteindre et a partager cette experience de vie dans notre pays .

Finalmeant un grand merci pour le CANADA pour cette éspace de libertée que parfois ce trouvra pas dans nos pays d origine .

VIVE LE CANADA VIVE LA SYRIE

و باللغة العربية و بعض ما جاء بها

الحق أقول انه لامر عظيم ان نعمل لوطننا الام من المغترب لما يعود بذلك على الوطن من دعم معنوي و نفسي كبير و لما يعود على أولادنا و محبينا من وعي لهويتنا و جذورنا .فكما حبنا لهذه الأرض الطيبة الكريمة كندا – علينا بالمثل ان نوقظ شعور الانتماء الى الوطن الام سوريا رغم كل الجراح و الالام ,فذو النخوة و الاصالة لا يتخلى عن اهله يوم الضعف و الحرب بل يقف وقفات العز و يضحي و يصمد

لقد قال سعادة في المغتربين : ان لم تكونوا أحرارا من امة حرة فحر يات الأمم عار عليكم , و الحق قال , فأذا كانت الامة حرة كان كل افرادها احرار , و اذا كانت الامة مستعبدة فكل افرادها عبيد , و الفرد الذي يريد النفاذ مستغلا وجوده في المغترب بمعزل عن امته ليس بحر مهما جدول و قدم من الذرائع و الحجج و التبريرات و الادعاءات بل ان كل التبريرات ليست الا حجة على كونه مستعبدا

اايها المغتربون افتحوا قلوبكم لهذه النهضة فهي فاتحة ذراعيها لكم كونوا عزها و لتكن فخركم اشبكوا اياديكم بأيادينا نرفع امتنا و شعبنا لمصاف الأمم العظيمة , فعلى كل مغترب منا مهمة كبيرة وحمل ثقيل هو حمل الوطن المزروع في وجداننا , انشروا حضارة بلادكم على مسامع كل العالم و انشروا حكايا المجد و التاريخ المشرف و ليسمع العالم أيضا وجعنا فلا تتركوا فرصة الا و تغنوا ببلادكم ففي حياتها و عزها نحن نحيا و نفرح و لو كنا بعيدين وفي شقائها نشقى و نتالم و نموت .

و كان ختام المسك مع كلمة وجدانية للأستاذ نزار سلوم تحدث فيها عن معاني المناسبة حيث قدم بعض الصور عن صمود شعبنا في وجه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سوريا و صمود الجيش و المقاومة و الحلفاء في وجه الة التدمير الإرهابية التكفيرية .