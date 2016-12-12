موسكو تكشف تفاصيل هجوم “داعش” على تدمر

أن هجوم إرهابيي “داعش” على مدينة تدمر بريف حمص جاء بعد تعليق التحالف الأميركي لعملياته في الرقة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف أن التنظيم هاجم المدينة من 3 محاور “الشمال والشرق والجنوب”، بمشاركة نحو 5 آلاف إرهابي، مشدداً على أنه لم يكن لمثل هذه المجموعة الكبيرة من الإرهابيين وجود في محيط المدينة قبل يوم الخميس الماضي، مبيناً أن قرابة 4 آلاف إرهابي وبحوزتهم دبابات وعربات مصفحة وسيارات “جيب” مزودة برشاشات ثقيلة، انتقلوا بشكل سريع إلى ضواحي تدمر من ريفي دير الزور والرقة، وقد سبق لهؤلاء أن خرجوا من الموصل العراقية إلى الأراضي السورية دون أن يواجهوا أي عوائق.

معتبراً “أن الدواعش تمركزوا في محيط تدمر كونهم واثقين من أن الأعمال القتالية في الرقة لن تستأنف”.

وأضاف كوناشينكوف أن الإرهابيين شنوا على مدى يومين هجمات عدة على تدمر، فتمكن الجيش السوري من صد أول هجومين قويين بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية، حيث وجه الطيران الروسي 64 ضربة إلى مواقع تمركز ومواقع قتالية لـ”داعش” وإلى تعزيزات كانت متجهة للإرهابيين على تخوم المدينة، ما أسفر عن تدمير 11 دبابة وعربة مصفحة، و31 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة، والقضاء على زهاء 300 مسلح.

وأوضح كوناشينكوف أنهم تمكنوا من التوغل والتمركز على مشارف المدينة بعد هجوم مكثف، شاركت فيه، على أحد المحاور، سيارات مفخخة يقودها انتحاريون، مشدداً على أن الطيران الروسي لم يوجه، ولا يوجه حالياً، أي ضربات إلى الأحياء السكنية في تدمر، هذا اﻷمر الذي استغله الإرهابيون وكثفوا هجماتهم.

وأشار المتحدث الروسي إلى أن “الجيش السوري قام بإجلاء سكان تدمر، وانسحبت من المدينة، لتتمركز في مواقع على تخومها”، مؤكداً أن السلطات السورية تتخذ حالياً كافة الإجراءات لتحرير المدينة في أقرب وقت.

وحول حلب، أكد المتحدث الروسي أن الجيش السوري بسط خلال الساعات الـ24 الماضية، سيطرته على 5 أحياء أخرى من حلب الشرقية، وبات يسيطر على 96% من مساحة المدينة، مضيفا أن مساحة الأحياء التي مازالت تعاني وجود المسلحين شرقي المدينة لا تتجاوز 8.5 كيلومتر مربع.

وأوضح كوناشينكوف أنه منذ بداية عملية الجيش السوري في حلب، تمكن ضباط المركز الروسي من إجلاء أكثر من 100 ألف مدني، بينهم 40484 طفلا، من الأحياء الشرقية، فيما تمكن نحو 5100 من العودة إلى منازلهم بعد تأمين المناطق التي يسكنون فيها باﻷحياء الشرقية، فيما يواصل الخبراء الروس تفكيك الألغام في الأحياء المحررة، حيث تم تأمين زهاء 31 هكتارا من مساحة المدينة وطرق بطول 18 كيلومترا، وتفكيك 1389 لغما وعبوة ناسفة.