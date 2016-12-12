مصدر عسكري سوري: الجيش على وشك الانتصار في معركة حلب

وأكد إدانة الفاتيكان لكل أشكال التطرف والإرهاب، كما دعا إلى تضافر جهود الجميع لوضع حد للحرب وعودة السلام إليها لتبقى كما كانت أنموذجا للعيش المشترك بين مختلف الثقافات والأديان.

بدوره أكد الأسد أن سوريا دولة وشعباً مصممة على استعادة الأمن والاستقرار وهي ماضية في إنجاز المصالحات التي تشكل الطريق الأمثل نحو تحقيق هذا الهدف.