خسارة تدمُر تُعكِّر بهجة استعادة حلب

لا شك بأن سيطرة

تنظيم «داعش» على مدينة تدمر الأثرية في ريف حمص، امس الاول، للمرة الثانية منذ أيار عام 2015، شكلت مفاجأة لم تكن في حسبان دمشق وحليفتها موسكو، على أنها تطور من شأنه أن يعكِّر صفو الاحتفاء بالتقدم الكبير للجيش السوري في مواجهة المجموعات المسلحة في شرق حلب.

وفي وقت حمَّلت فرنسا الروس مسؤولية سقوط تدمر، انتقد الكرملين الولايات المتحدة، معتبراً أنه كان يمكن وقف تقدم «داعش» لو كان تنسيق واشنطن أفضل مع موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن التنسيق الفعلي للعمليات العسكرية والتعاون مع دول أخرى، وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة، كان من شأنه أن يسمح لكل الأطراف بالحيلولة دون وقوع مثل هذه الهجمات، لافتاً إلى أن واشنطن ترفض حتى إطلاق التعاون مع روسيا.

وأضاف أن هجوم «داعش» على تدمر يدل مرة أخرى على حجم الخطر الهائل الذي يمثله التنظيم الإرهابي، مؤكداً أن روسيا ستواصل دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب.

وأوضح بيسكوف أن «خطر فقدان تدمر يمثل ضربة تضر بالبشرية المتحضرة برمّتها، التي باتت، بسبب انقسامها وتأثرها بمواقف مسيسة منحازة ومفاهيم لا تصب في إطلاق التعاون، تجلس مكتوفة اليدين ولا تفعل شيئا في الواقع لمحاربة الإرهابيين الدوليين في تنظيم داعش».

وأشار إلى أن «عملية دفع مجموعات كبيرة من الإرهابيين» للخروج من العراق باتجاه سوريا، تتيح للإرهابيين إنشاء تشكيلات ومجموعات كبيرة نسبياً في الأراضي السورية والبدء بشن هجمات.

وكان الجيش السوري قد أكد فقدان السيطرة على مدينة تدمر بعد مرور ثمانية أشهر على تحريرها في آذار الماضي، خلال عمليات واسعة النطاق.

وقال محافظ حمص طلال البرازي، إن القيادات الميدانية السورية اتخذت قراراً بالانسحاب من وسط مدينة تدمر بسبب الهجوم الواسع من قبل «داعش».

وأضاف لقناة «الإخبارية السورية» أن القوات السورية انتقلت لمراكز إسناد في محيط المدينة، مضيفاً «تم استقدام تعزيزات كبيرة من الرقة ودير الزور باتجاه تدمر».

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحافي، أمس، أن «داعش» هاجم المدينة من ثلاثة محاور، من الشمال والشرق والجنوب، و «شارك في الهجوم ما يقارب خمسة آلاف إرهابي سبق لهم أن خرجوا من الموصل العراقية إلى الأراضي السورية من دون أن يواجهوا أي عوائق».

وأوضح أن المهاجمين كانت بحوزتهم دبابات وعربات مصفحة انتقلوا سريعا إلى ضواحي تدمر من ريفي دير الزور والرقة، لافتاً إلى أنه «من الواضح أن الدواعش تمركزوا في محيط تدمر كونهم واثقين من أن الأعمال القتالية في الرقة لن تستأنف» من قبل «التحالف الدولي» قبل الربيع المقبل.

وأضاف كوناشينكوف «أجلت القوات الحكومية السورية سكان تدمر، وانسحبت من المدينة، لتتمركز في مواقع على تخومها»، مؤكداً أن السلطات السورية تتخذ حاليا كل الإجراءات لتحرير المدينة في أقرب وقت.

ونشرت وكالة «أعماق» التابعة لـ «داعش» أول مقطع مصور للتنظيم داخل تدمر بعد سيطرته عليها، حيث ظهرت الشوارع فارغة من السكان، كما أظهر مقطع فيديو آخر عدداً من الدبابات والسيارات المدرعة المتروكة.

وكان «داعش» قد استولى على تدمر للمرة الاولى في أيار 2015 في أحد أكبر انتصاراته، بعد عام تقريبا من تقدمه في سوريا والعراق، مستغلاً حالة الفوضى التي تسود المنطقة.

وفي أول تعليق غربي على خسارة الجيش السوري لتدمر، دان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت «شكلاً من الكذب الدائم» من جانب روسيا في النزاع المستمر في سوريا، متهماً موسكو «بادعاء» محاربة الارهاب وفي الوقت ذاته ترك «داعش» يستعيد تدمر.

وقال للصحافين في بروكسل، عند وصوله الى اجتماع للاتحاد الأوروبي حول عدم فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين روس، «يركز الروس الذي يزعمون أنهم يكافحون الارهاب، على حلب في الواقع، وتركوا مجالا لداعش الذي يستعيد حالياً تدمر .. انه رمز كبير».

خسارة تدمر المفاجئة أثارت الانتقادات لناحية قيادة العمليات وضعف استعدادات القوات الموجودة في المدينة واستخباراتها الميدانية.

الرئيس السابق للأركان العامة الروسية الجنرال يوري بالويفسكي، ألقى باللوم على القيادة العسكرية الروسية، قائلاً إن وضع تدمر يدل على وجود أخطاء في تخطيط العمليات العسكرية في سوريا.

واعتبر في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية، أن نجاح إرهابيي «داعش» في تدمر يمثل ضربة لسمعة الجانب الروسي، مشيراً إلى أنه كان يجب على العسكريين الاستعداد لمثل هذا التطور على الأرض ومواجهته، معرباً في الوقت ذاته عن قناعته بأن القوات السورية ستعيد سيطرتها على تدمر.

بدوره، قال المحرر العام لمجلة «الدفاع الوطني» إيغور كوروتشينكو: «في ظروف انعدام الدعم من جانب حزب الله في تدمر، لا يقدر الجيش السوري على العمل بالقدر نفسه من الفعالية التي رأيناها في حلب»، نظراً لعدم امتلاك هيئة الأركان السورية للمعلومات الاستطلاعية الضرورية حول خطط العدو والإحداثيات الدقيقة لمواقعه، مضيفاً «أتوقع أن تتم في القريب العاجل إعادة انتشار قوات وآليات الجيش السوري استعدادا لعملية استعادة تدمر».

الخبير العسكري الروسي ألكسندر بيرينغييف أوضح أنه من أسباب خسارة تدمر هو عجز الجيش السوري والقوات الجوية الروسية عن مواجهة تكتيك يستخدمه «داعش» لنقل أعداد كبيرة من عناصره إلى مكان ما، وهم متنكرون كجنود من الجيش السوري، أو سكان محليين، أو بدو.

أما الخبير في الجماعات «الجهادية» رومان كاييه فاعتبر أن «جغرافية المدينة المحاطة بالجبال تجعل من الصعب جدا الدفاع عنها»، كما أن انشغال القوات الحكومية بهجمات على جبهات اخرى جعلها أكثر ضعفاً أمام هذا الهجوم المفاجئ، مشيراً الى انه «مع سيطرتهم على تدمر وبرغم القصف الروسي، فإن معنويات الجهاديين ارتفعت لمدة ستة أشهر اخرى على الاقل».

(«سانا»، «روسيا اليوم»، أ ف ب، رويترز)