كيري للمعارضة السورية: غادروا حلب.. ترامب آت

تضمن الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي جون كيري ،خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي جرى السبت الماضي في باريس، ما فحواه مطالبة المعارضة السورية بالاستسلام التام. ووفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية، فإن كيري طالب الدول المجتمعة بإجبار المعارضة المسلحة على إخراج كل المقاتلين من حلب، والذهاب الى طاولة المفاوضات في جنيف دون أي قيد أو شرط، لافتاً إلى عدم وجود ضمانات لهم في أي شيء، وأن إخراج المقاتلين هو الطريقة الوحيدة لإقناع الروس بأنّ «جبهة النصرة» قد خرجت بالفعل من حلب، وإلا فإنه سيتم تدمير ما تبقى من المدينة وسيموتون هناك. وبحسب ما ذكرته مصادر للصحيفة، صرّح كيري بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر خوض الحرب لمقاتلة «داعش» فقط، وليس هناك أي غطاء قانوني لضرب الرئيس السوري بشار الأسد، ملقياً باللوم على المعارضة السورية لفشل وقف إطلاق النار المتفق عليه مع روسيا سابقاً، وأن الولايات المتحدة ستقطع ما تبقى من دعم للمعارضة السورية في حال رفضها. وقال كيري للحضور إن هذا الطرح هو الحل الوحيد المنطقي المتوافر حالياً، وأنهم إذا كانوا سينتظرون إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فسيخسرون كل شيء، ولن يكون هناك لا حلب ولا إدلب ولا غيرهما من المناطق. (القبس)