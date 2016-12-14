الأسد: هجوم تدمر لعرقلة حلب.. وفشلوا

اعتبر الرئيس السوري

بشار الأسد، أمس، أن هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي على مدينة تدمر بريف حمص، جاء بمثابة ردّ على تقدم الجيش السوري في حلب في مسعى لعرقلة عملية القضاء على المسلحين.

وقال خلال مقابلة لقناة «روسيا اليوم»، إن توقيت هجوم «داعش» على تدمر إنما يرتبط بما يحدث في حلب، مضيفاً «هذا هو ردهم على تقدم الجيش العربي السوري في حلب. أرادوا أن يقوّضوا انتصار الجيش هناك، وفي الوقت نفسه تشتيت تركيز الجيش السوري على حلب لدفعه للانتقال إلى تدمر ووقف تقدّمه، لكن ذلك لم ينجح».

ولفت إلى أن الغرب لا يهتمّ بوضع تدمر، لأنها وقعت في أيدي الإرهابيين، قائلاً: «لو تمت السيطرة عليها من قبل الحكومة، لكانوا سيقلقون بشأن التراث. إذا حرّرنا حلب من الإرهابيين، فإنهم، أعني المسؤولين الغربيين ووسائل الإعلام الغربية الرئيسية، سيقلقون على المدنيين. إنّهم لا يقلقون عندما يحدث العكس، عندما يقوم الإرهابيون بقتل المدنيين أو يهاجمون تدمر ويبدأون بتدمير التراث الإنساني، وليس التراث السوري وحسب».

ورداً على بيان صدر مؤخراً عن زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا، حول ضرورة وقف إطلاق النار في حلب فوراً، اعتبر الأسد أن الهدف منه إنقاذ الإرهابيين.

وتابع «دائماً في السياسة يجب أن نقرأ ما بين السطور وألا نتقيد بالنص الحرفي للرسالة، ليس المهم ما يطالبون به. هم ضمنياً يقولون لروسيا: نرجوكم أن توقفوا تقدّم الجيش السوري ضد الإرهابيين، لقد ذهبتم أبعد مما ينبغي لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين، وهذا ما ينبغي ألا يحدث، ينبغي أن تخبروا السوريين بأن يوقفوا هذا، لأن علينا أن نحافظ على الإرهابيين وننقذهم.. هذا هو معنى رسالتهم باختصار».

وفي مقابلة مع قناتي «روسيا 24» و«ان تي في» الروسيتين، أوضح الأسد أن هجوم «داعش» على تدمر بأعداد كبيرة وبأسلحة نوعية وعلى مساحة جغرافية تتجاوز عشرات الكيلومترات يعني أن التنظيم أتاه دعم مباشر من دول، مشدداً على أنه كما حررنا تدمر في السابق سنحررها مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأميركيين دائماً مخادعون، وأنه عندما تفشل خططهم في مكان ما يقومون بخلق الفوضى ويعملون على إدارتها لابتزاز الأطراف المختلفة، لافتاً إلى أن واشنطن حاولت تسويق كذبة تسمى «معارضة معتدلة» أو «مقاتلين معتدلين»، لكنهم فشلوا بذلك لأن الحقائق على الأرض أثبتت العكس وأن كل من يدعمونهم متطرفون سواء «جبهة النصرة» أو «داعش» أو التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تحمل العقيدة المتطرفة الإرهابية نفسها.

وأكد الرئيس السوري أن الأعمال العسكرية لن تتوقف بعد تحرير مدينة حلب من الإرهابيين، لافتاً إلى أن التوقف يحصل فقط في المنطقة التي يقول فيها الإرهابيون بأنهم جاهزون مباشرة لتسليم السلاح أو الخروج منها.

إلى ذلك، أكد الأسد أن موضوع إعادة الإعمار هو اقتصاد ضخم ومفيد جدا لأي دولة في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً أن «الشعب السوري لن يقبل بأي شركة تأتي من أي دولة أخذت موقفاً ضد سوريا أو ضد وحدتها أو دعمت الإرهابيين فيها».

(«روسيا اليوم»)