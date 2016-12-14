تجدد الاشتباكات في بادية حمص وغوطة دمشق

تجددت الاشتباكات

العنيفة بين وحدات من الجيش السوري وعناصر تنظيم “داعش” في محيط المحطة الرابعة ببادية حمص الشرقية.

وفي محيط مطار التيفور العسكري والكتيبة المهجورة القريبة منها في ريف تدمر، وقالت مصادر اعلامية إن الاشتباكات ترافقت مع قصف مكثف من قبل الجيش السوري على مناطق الاشتباك، بينما قصف الطيران الحربي السوري مواقع وتجمعات لعناصر “داعش” في مدينة تدمر ومحيطها وفي بلدة السخنة بريف حمص الشرقي، من جهة أخرى استهدف عناصر التنظيم بعدة صواريخ مطار التيفور العسكري ومحيطه.

وفي حين تشهد غوطة دمشق الشرقية اشتباكات متقطعة بين وحدات من الجيش السوري ومسلحي ما يعرف بـ “جيش الإسلام” في كل من محوري حوش الضواهرة والميدعاني، سقطت عدة قذائف على محيط منطقة حرستا الخاضعة لسيطرة الدولة السورية بغوطة دمشق الشرقية دون معلومات عن خسائر بشرية.

أما في محافظة درعا فقد استهدفت وحدات من الجيش السوري بسلاح المدفعية مواقع للمسلحين في درعا البلد بمدينة درعا وسط تجدد الاشتباكات في محيط بلدة زمرين بين الجيش السوري والفصائل المسلحة .

هذا وقد عادت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر، في الريف الشمالي الغربي لمدينة الرقة وترافقت الاشتباكات، وفقا لمصادر إعلامية، مع قصف متبادل بين الجانبين وتحليق لطائرات التحالف الدولي في سماء ريف الرقة، حيث استهدفت الطائرات بعدة ضربات أماكن ومناطق سيطرة التنظيم.

وفي دير الزور شرق البلاد استهدف الجيش السوري بسلاح المدفعية مواقع لتنظيم داعش في حيي الحويقة والرشدية ومواقع أخرى في منطقة حويجة صكر.

بينما أفاد ناشطون بسماع دوي انفجارات في منطقتي الفوعة وكفريا الخاضعتين لسيطرة الدولة السورية بريف إدلب الشمالي الشرقي ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها الفصائل المسلحة على مناطق في البلدتين.

RT