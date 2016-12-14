على ذمّة الديار: ماذا قال امير قطر لقادة من «النصرة»؟

الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في حلب

اجتمع قادة من جبهة النصرة ذهبوا من تركيا الى قطر مع اميرها في زيارة سريعة قبل العودة الى تركيا فحلب، وقال لهم امير قطر اصمدوا في حلب ولا تنسحبوا، يجب ان تصمدوا حتى نهاية كانون الثاني، ونحن نضغط على واشنطن كي تضغط على روسيا ويتم لجم روسيا، وهذا ما سيحصل. اياكم والانسحاب من امام الرئيس بشار الأسد، قاتلوا حتى النهاية والله ينصركم، ولو كلفنا الامر 30 او50 مليار دولار سندفعها لواشنطن وندفعها لروسيا، كي يتم تغيير سياسة ضربكم ولجم روسيا. ونحن هدفنا عدم ترك الرئيس بشار الأسد يحكم سوريا، لم نستطع تغييره واسقاطه لكننا لن نجعله يحكم، والله يشهد على كلامي، انا امير قطر.

هذا ما قاله احد المعارضين في جبهة النصرة في اسطنبول لدى عودته من الدوحة – قطر الى اسطنبول باتجاه حلب.

وشعر من ناقش عضو جبهة النصرة ان الجبهة مضعضعة ومصابة بضربة كبيرة ولو لم تشعر قطر بأن جبهة النصرة على شفير الهاوية لما استدعاهم امير قطر وابلغهم ذلك، وابلغهم ان تركيا ستسمح بارسال شحنة من الأسلحة الى حلب عبر أراضيها الى جبهة النصرة كي يقاتلوا الجيش السوري. وقال لهم امير قطر اذهبوا نفذوا عمليات انتحارية، نفذوا كل العمليات التي تستطيعون تنفيذها، خذوا من داعش أسلحة استولت عليها من تدمر لانها أسلحة ممتازة وجديدة وصواريخ وخذوا المال وادفعوا لداعش وهي ستوصل الأسلحة من تدمر الى حلب، وعندها ستستعملون الصواريخ ضد الاليات السورية والطائرات السورية والجيش السوري. والذي سيدفع لكم هو وزير في حكومة اردوغان الليلة قبل الغد. لكن ارسلوا مندوبكم عند داعش وابلغوهم ان المال جاهز كي تستلموا الأسلحة، ونحن تحدثنا مع داعش وهم جاهزون لوفرة الأسلحة التي استلموها في تدمر وهو لجيش كبير مثل الجيش السوري كي يعطوكم الأسلحة لتستعملونها في حلب. حتى ان جنرالاً أميركياً قال ان الأسلحة التي استولت عليها داعش في تدمر باتت تهدد الجيش الأميركي، ولم يوضح الجنرال الأميركي ماذا يقصد، واي نوع من الاسلحة استولت عليها داعش وتهدد بها الجيش الأميركي.

ويبدو ان صواريخ بعيدة المدى باتت في حوزة داعش وصواريخ مضادة للطائرات، وصواريخ مضادة للمدرعات خارقة متطورة باتت في ايدي داعش أيضا، لذلك قال الجنرال الأميركي ان السلاح هو لدى داعش وان على قطر ان تستدعي جبهة النصرة وتأخذ مالا من قطر وتدفع لداعش وداعش ستسلمها تقريبا نصف الأسلحة في حلب ومنطقتي حماة وحمص ليقاتلوا كي لا يسيطر الرئيس بشار الأسد على حلب ويعلن ذلك.

وقال مراقبون ان جبهة النصرة تعمل على اطلاق صواريخ على مطار حلب الدولي لتدمير مدرجه وبرج المراقبة فيه والابنية كي لا يستطيع الجيش السوري استعماله اذا سيطر على حلب، وهذا الطلب جاء من الاميركيين والقطريين، وقالوا لجبهة النصرة خذوا ما تريدون لكن دمروا مطاري حلب تدميرا تاما وانهوا موضوع المطارات بشكل لا تستطيع الطائرات ان تهبط فيه او ان تقلع منه، حتى الطوافات لا تستطيع ذلك، دمروا كل شيء، خذوا المال خذوا السلاح لا تتركوا الرئيس بشار الأسد ينتصر.

اما عضو جبهة النصرة فكان يهز برأسه ويقول لقد خسرنا حلب، ولم يبق الا جزء بسيط من حلب والجيش السوري يهاجمنا فأين نستعمل هذه الأسلحة اذا كنا اصبحنا في الزاوية ومطوقين من كل الجهات.

واستنتج الصحافي الأجنبي من عضو جبهة النصرة ان قطر تطلب المستحيل لكن هل لديها اتفاق سري مع تركيا بان توصل بالطوافات التركية او بوسائل سرية او بأنفاق السلاح الى حلب الى جبهة النصرة لاستعماله ضد الجيش السوري وضد الرئيس بشار الأسد؟

من يدري فأردوغان يتمنى الموت للرئيس بشار الأسد من كثرة ما يكرهه، والرئيس الأسد صامد جبار عملاق، لا يلوي امام كل المؤامرة التكفيرية الكونية الصهيونية الأميركية ضده، وحتى الان يحقق الرئيس بشار الأسد انتصاراً تلو الاخر.

ـ الجيش السوري يستأنف عملياته ـ

استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في اتجاه ما تبقى من احياء للمسلحين في شرق حلب وتحديداً احياء السكري والمشهد وصلاح الدين بعد فشل الاتفاق الروسي – التركي القاضي باخراج المسلحين من حلب وعائلاتهم الى ريفي حلب الغربي والجنوبي، وقد اعلن مصدر عسكري سوري رفض الحكومة السورية لهذا الاتفاق كونه رفع عدد المغادرين من المسلحين من الفي مقاتل الى 4 الاف مقاتل. وهذا يفرض على المسلحين تقديم لوائح اسمية بالمغادرين للتأكد من عدم وجود رهائن او سجناء، هذا بالاضافة الى ان الاتفاق ليس شاملاً ولا يحترم تضحيات الجيش السوري والحلفاء، وماذا عن مصادر الفوعة – وكفريا والى اين سيذهب المسلحون. هذا بالاضافة الى وجو قيادات للمسلحين من جنسيات شيشانية ويمنية ومصرية، حيث رفض الجانب الروسي ايضا مغادرة هذه القيادات الشيشانية، كما ان هذا الاتفاق يحرم الجيش السوري من انتصاره ولماذا لا يشمل الاتفاق ايضاً مغادرة «داعش» لمدينة تدمر. كما ان الاتفاق يجب ان يحظى بمواقفة حلفاء دمشق الذين قدموا التضحيات والشهداء في معركة حلب كذلك رفضت الحكومة السورية اجراء اي اتفاق مع جبهة النصرة والاتفاقات السابقة بين الحكومة السورية والمسلحين لا تشمل جبهة النصرة حيث يوجد اكثر من 1000 مسلح للنصرة، وبالتالي، فان قرار الجيش السوري للحسم في حلب او التسوية بشروطه. وهذا ما سيظهر خلال الساعات المقبلة.

في وقت اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة لقناة روسية إن الغرب يريد من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار «إنقاذ الإرهابيين» في حلب. وفي هذا المجال، شددت اعلام حزب الله على ضرورة تلبية شروط الحكومة لاخراج مقاتلي المعارضة من الاحياء المحاصرة واذا لم يتم ذلك فان الاتفاق لن ينفذ.

وفي سياق متصل، صعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لهجته تجاه الولايات المتحدة كاشفا بان الاخيرة تتهرب بكل الأساليب من ضرب تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في سوريا و«تخلق بذلك وحشا جديدا سيشن هجمات إرهابية في العالم أجمع». وقال لافروف في كلمة ألقاها أمام المشاركين في منتدى الحوار من أجل المستقبل في موسكو..« إن الموقف الأميركي خلال المحادثات مع روسيا بشأن سورية يمكن تفسيره فقط برغبة واشنطن بحماية جبهة النصرة» مشددا على أن هذه المحادثات تشكل لقاءات عقيمة وغير مجدية. واضاف: «أن واشنطن تضع الهدنة التي تستخدم دوما لتعزيز المسلحين كشرط أساسى خلال المباحثات الخاصة بالممرات الإنسانية ولو انهم وبدلا من ذلك وافقوا على هذه الممرات منذ فترة بعيدة لكنا استطعنا إخلاء شرق حلب من المسلحين».

من جهة اخرى، حذر مسؤول التفاوض في المعارضة السورية المسلحة الفاروق أبو بكر أن المفاوضات لتنفيذ اتفاق إجلاء المدنيين والمقاتلين من الأحياء المحاصرة شرقي حلب تتجه نحو الانهيار ما لم تلتزم روسيا بالاتفاق الأصلي، في وقت استأنف النظام السوري هجومه على المناطق المحاصرة. وأضاف أن روسيا تتحمل مسؤولية المجازر بحق المدنيين في حلب بعد نقض الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ يومين، ووقع عليه ممثل عن الجانب الروسي ومندوب النظام السوري. وكان أبو بكر قد صرح في وقت سابق إن الفصائل المسلحة وافقت على إخلاء المناطق التي لا تزال بيدها شرقي حلب حرصا على أرواح عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين.

اما عضو المكتب السياسي لـ كتائب نور الدين زنكي ياسر اليوسف فقد اوضح إن «الاتفاق الأساسي لم يتضمن تزويد النظام بأسماء المغادرين» من شرق المدينة مشيرا الى أن «الاتفاق بات معلقا بعد عرقلة قوات النظام والإيرانيين تحديدا تطبيقه وربطه بملفات أخرى بينها مطالب تتعلق ببلدتي الفوعة وكفريا» المواليتين للنظام والمحاصرتين من الفصائل بمحافظة إدلب (شمال غرب سوريا).

وقد جرت اتصالات ليلا بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري، كما جرى اتصال بين وزيري خارجية اميركا وروسيا.

واشارت معلومات ليلا الى امكانية تنفيذ الاتفاق الروسي التركي.