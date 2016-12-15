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حلب: بنود الاتفاق القاضي بخروج المسلحين من الأحياء الشرقية

15 ديسمبر 2016 at 8:27ص
الميادين تنشر نص الاتفاق

الذي تم التوصل إليه والذي ينص على خروج المسلحين من الأحياء الشرقية لحلب ويتضمن الاتفاق بحسب معلومات الميادين إخراج دفعة من أهالي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

وثيقة اتفاق حلب المؤلف من أربعة بنود

وثيقة اتفاق حلب المؤلف من أربعة بنود

حصلت الميادين على نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه من أجل خروج المسلحين من الأحياء الشرقية لحلب. وينص الاتفاق على التالي:

  1. خروج المسلحين مع السلاح الفردي فقط. 
  2. خروج المسلحين والمدنيين الذين يرغبون بمغادرة حلب باتجاه غرب المدينة.
  3. تتكفل القوات السورية والروسية بضمان سلامة الخارجين. 
  4. تعهد الطرفين بوقف إطلاق النار أثناء خروج المسلحين. 

وعلمت الميادين أن اتفاق حلب ينص أيضاً على إخراج دفعة من أهالي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

وحصلت الميادين على المشاهد الأولى للحافلات التي توجهت إلى كفريا والفوعة بعد عبورها معبر باقلو في ريف حماة الشمالي.
المصدر: الميادين نت
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