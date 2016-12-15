حلب: بنود الاتفاق القاضي بخروج المسلحين من الأحياء الشرقية

الذي تم التوصل إليه والذي ينص على خروج المسلحين من الأحياء الشرقية لحلب ويتضمن الاتفاق بحسب معلومات الميادين إخراج دفعة من أهالي كفريا والفوعة في ريف إدلب.
حصلت الميادين على نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه من أجل خروج المسلحين من الأحياء الشرقية لحلب. وينص الاتفاق على التالي:
- خروج المسلحين مع السلاح الفردي فقط.
- خروج المسلحين والمدنيين الذين يرغبون بمغادرة حلب باتجاه غرب المدينة.
- تتكفل القوات السورية والروسية بضمان سلامة الخارجين.
- تعهد الطرفين بوقف إطلاق النار أثناء خروج المسلحين.
وعلمت الميادين أن اتفاق حلب ينص أيضاً على إخراج دفعة من أهالي كفريا والفوعة في ريف إدلب.
وحصلت الميادين على المشاهد الأولى للحافلات التي توجهت إلى كفريا والفوعة بعد عبورها معبر باقلو في ريف حماة الشمالي.
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