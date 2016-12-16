الأسد: تحرير حلب كتابةٌ للتاريخ

قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحٍ مقتضَبٍ بثّه موقع الرئاسة السورية على الإنترنت، إن ما يحصل اليوم هو «كتابةٌ للتاريخ». وشبّه الرئيس الأسد تحرير مدينة حلب بالأحداث الكبرى في العالم كسقوط الاتحاد السوفياتي والحربين العالميتين، قائلاً «إن الزمن يتحوّل إلى تاريخ عندما تحوّله الأحداث الكبرى في العالم»، وأضاف أن الوضع السوري والإقليمي بل والدولي سيتغيّر بعد تحرير مدينة حلب. وأشاد الرئيس الأسد بقوة الجيش وتضحياته وصمود الشعب السوري وكل مَن وقف مع حلب، خاتماً حديثه بالقول «تحرير حلب تاريخٌ يُرسَم وهو أكبر من كلمة مبروك». (السفير)