تفجير عبوة بطفلة داخل مخفر دمشقي!

وقع انفجار داخل قسم شرطة الميدان في دمشق أمس، نتج عن تفجير حزام ناسف كان مربوطاً بطفلة صغيرة، وفق ما ذكرت صحيفة «الوطن» السورية. وقالت الصحيفة على صفحتها على موقع «فايسبوك» إن «طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات دخلت الى قسم (حي) الميدان في دمشق مرتدية حزاما ناسفا ليتم تفجيره عن بعد، ما اسفر عن وقوع اصابات». وأضافت أن الطفلة طلبت التوجّه إلى الحمام حيث تمّ تفجير الحزام فأصيب ثلاثة شرطيين، وهي المرة الأولى في سوريا يتم استخدام طفل لتنفيذ اعتداء بحزام ناسف. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الانفجار، مشيراً إلى أن «امرأة قتلت» من دون أن يحدد ما إذا كانت انتحارية أو ضحية صودف وجودها في المكان. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن إرهابيين استغلوا طفلة في الثامنة من عمرها تقريباً وقاموا بتحميلها عبوة ناسفة صغيرة وطلبوا منها الدخول إلى قسم شرطة الميدان على أنها تائهة عن منزلها وبعد دخولها بلحظات قاموا بتفجير العبوة عن بعد ما أدى إلى وفاتها وإصابة أحد عناصر القسم بجروح طفيفة».(«السفير»، أ ف ب)