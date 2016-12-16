حجاب: مستعدّون للانضمام إلى محادثات السّلام التي يعتزم بوتين إجراءها

لـ”الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة السّوريّة رياض حجاب، يوم الجمعة، استعداد الهيئة للانضمام لمحادثات السّلام التي يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقدها، مشترطاً أن يكون هدفها تشكيل حكومة انتقاليّة.
وقال، بعد اجتماعٍ مع وزير الخارجيّة الدّنماركي كريستيان ينسن في كوبنهاغن، “إذا كانت هناك نيّة لحلّ سياسيّ حقيقي لتشكيل حكومة انتقاليّة لها صلاحيات كاملة فإنّ الهيئة تؤيّد هذا الحلّ السياسي”.
وكان بوتين أعلن، في وقتٍ سابقٍ الجمعة، أنّه يعمل عن كثب مع الرّئيس التّركي رجب طيّب إردوغان لمحاولة بدء سلسلة جديدة من محادثات السّلام بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا.
(رويترز)
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