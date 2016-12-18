دخول حافلات لإجلاء المسلحين من شرق حلب وأخرى وصلت كفريا والفوعة – المسلحون يستهدفون الحافلات المتجهة إلى الفوعة وكفريا

من جهته أكّد الإعلام الحربي أنّ قرابة 75 حافلة دخلت القسم الجنوبي من الأحياء الشرقية لمدينة حلب عبر معبر الراموسة، بالتزامن مع وصول عدد من الحافلات إلى بلدتي الفوعة وكفريا وعدد من سيارات الهلال الأحمر السوري من أصل 51 حافلة لإجلاء الحالات الإنسانية من البلدتين المحاصرتين.

ويبحث مجلس الأمن الأحد إرسال مراقبين أمميّين الى المدينة خلال أيام، الأمر الذي تصفه موسكو “بغير الواقعي” لأن الأمر يستغرق أسابيع.

من جهته، أكدّ المفاوض باسم المسلحين في حلب المدعو الفاروق أبو بكر التوصل إلى اتفاق إجلاء من تبقى في شرق المدينة يقضي بدخول قافلة اجلاء للمدنيين خلال ساعات من الفوعة وكفريا، ويشمل أيضاً خروج حالات إنسانية من مضايا والزبداني.

ومن المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدّولي اليوم على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى نشر مراقبين وعمال إغاثة في حلب.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن تكون عمليات الإجلاء طوعية وإلى الوجهة النهائية التي يختارها المدنيون، ويطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.

ويشير نص القرار إلى ضرورة السماح لكل الأطراف بالوصول الفوري وغير المشروط والآمن ودون عوائق للأمم المتحدة وشركائها لضمان وصول المساعدات الإنسانية.