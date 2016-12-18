الأردن: إطلاق نار بين الأمن ومسلحين في الكرك

مصدر أمني أردني يفيد بتبادل إطلاق نار بين رجال أمن وعدد من المسلحين المشبوهين هاجموا مركزاً أمنياً في مدينة الكرك في الأردن.

أفاد مصدر أمني أردني بتبادل إطلاق نار بين رجال أمن وعدد من المسلحين المشبوهين هاجموا مركزاً أمنياً في مدينة الكرك جنوب الأردن.

وذكر بيان الأمن العام الأردني أنّ أحداث الكرك أسفرت عن 4 شهداء من رجال الأمن ومقتل سائحة كندية. وتحدثت مصادر أردنية عن إصابة عدد من المدنيين خلال المواجهات.

وذكرت صحيفة الغد الأردنية أن الشهداء الخمسة هم في صفوف رجال الأمن الأردني وأنّ رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أعلن في جلسة مجلس النواب أن 10 مسلحين متواجدين داخل قلعة الكرك وأن القوات الخاصة تتعامل معهم.

وأفاد المصادر أنّ المسلحين كانوا يستقلون سيارة سياحية تم ضبطها وبحوزتهم كمية كبيرة من الذخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية نقلاً عن مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام أن المسلحون أطلقوا النار على 3 مراكز أمنية في مدينة الكرك. وقال المصدر إنّ الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى تتعامل مع الموقف حالياً، وستعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.

من جهتها ذكرت مصادر إعلامية أردنية أنه تم إرسال تعزيزات أمنية كبيرة إلى الكرك ولم تعرف هوية المسلحين بعد، كما أن القوات الأمنية تطوق المسلحين داخل خندق أثري في قلعة الكرك. وسط أنباء عن احتجاز سيّاح وإغلاق العديد من نوافذ مدينة الكرك وأزمة خانقة على بوابتها.

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