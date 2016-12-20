مجلس الأمن يوافق على نشر مراقبين في حلب

يوم الاثنين، بالإجماع على نشر مراقبين تابعين للأمم المتّحدة بسرعة في حلب للإشراف على عمليات الإجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلّحين والاطّلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة.
وتبنّى المجلس، الذي يضمّ 15 دولة، مسودة قرار أعدّتها فرنسا “تطالب جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ومن دون عوائق لهؤلاء المراقبين”.
(أ ف ب)
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