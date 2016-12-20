كيري: انقسامات أميركية منعت اتفاقاً سورياً مع الروس

أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، عن أسفه لفشل الاتفاق بين واشنطن وموسكو بشأن سوريا، عازياً الأمر إلى «انقسامات» داخل الإدارة الأميركية. وقال كيري لصحيفة «ذي بوسطن غلوب»، التي ذكرت أن «صدامه» مع وزير الدفاع آشتون كارتر هو الذي حال دون تنفيذ الاتفاق بشأن إجراء عمليات عسكرية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا، إنه «للأسف كانت ثمة انقسامات داخل صفوفنا، ما جعل تنفيذ ذلك (الاتفاق) أمراً في غاية العسر». وأضاف الوزير الاميركي «أن الأوان قد فات على ما يبدو، نظرا لما وقع في حلب، لكن الحقيقة هي أننا توصلنا إلى اتفاق كانت روسيا ستمنحنا بموجبه، حظرا على تحليقاتها وتصرفاتها في المنطقة، إذا قمنا بجهد مشترك»، مضيفاً «الآن هناك أناس في حكومتنا يعارضون بشدة هذه الفكرة. أنا آسف لذلك، أظن أن ذلك كان خطأً. وأظن أن الوضع كان سيختلف بصورة جذرية عما هو عليه الآن لو استطعنا فعل ذلك». («السفير»)