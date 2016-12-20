الجعفري: ضباط أجانب بينهم إسرائيلي في شرق حلب

كشف مندوب

سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، عن وجود العديد من الضباط الاستخباريين والعسكريين الأجانب في شرق حلب، بينهم إسرائيلي، وقد دعموا الفصائل المسلحة.

وفي مؤتمر صحافي عقده في الأمم المتحدة في نيويورك، ذكر الجعفري أسماء هؤلاء الضباط وهم: معتزّ أوغلكان أوغلو، تركي الجنسية. دافيد سكوت وِنر، أميركي الجنسية. دافيد شلومو أرام، إسرائيلي الجنسية. محمد شيخ الإسلام التميمي، قطري الجنسية. محمد أحمد الصبيان، سعودي الجنسية. عبد المنعم فهد الحريج، سعودي الجنسية. أحمد بن نوفل الدريج، سعودي الجنسية. محمد حسن السُّبَيْعي، سعودي الجنسية. قاسم سعد الشمّري، سعودي الجنسية. أيمن قاسم الثعالبي، سعودي الجنسية. أحمد الطيراوي، أردني الجنيسة. محمد الشافعي الإدريسي، مغربي الجنسية.

وقال الجعفري إن السلطات المحلية في سوريا جمعت معلومات تفيد بأن من كانوا موجودين شرق حلب برفقة الفصائل المسلحة يحاولون أن يهربوا من أماكن وجودهم.

وأضاف «هؤلاء الذين يحملون جنسيات أجنبية يحاولون الفرار من شرق حلب برفقة الإرهابيين ولهذا السبب رأيتم هذا الحراك الهستيري في مجلس الأمن من قبل فرنسا وبريطانيا واميركا خلال الأيام الثلاثة الماضية، لأن الهدف الرئيسي هو محاولة إنقاذ هؤلاء الإرهابيين الأجانب وضباط الاستخبارات الذين ينتمون لجنسيات الدول التي عرضت مشروع القرار».

(«السفير»، «سانا»)