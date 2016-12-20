علي مملوك يزور القاهرة للمرة السابعة خلال شهرين

أن رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك زار القاهرة على رأس وفد أمني رفيع المستوى الخميس ومكث فيها ثلاثة أيام.
وهي الزيارة السابعة لمملوك خلال شهرين، حيث اجرى مباحثات موسعة مع مسؤولين مصريين في إطار التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتيه.
وأشارت المصادر إلى إن هذه الزيارة تناولت ملفين الأول رغبة مصر في فرض دور محوري لها في التقارب بين المعارضة والحكومة والثاني استمرار تبادل المعلومات الاستخبارية عن المصريين الذين انضموا إلى المعارضة السورية وتلقوا تدريبات عسكرية وبدؤوا في العودة إلى القاهرة. وذكرت المصادر أن الطرفين اتفقا على تنسيق المواقف سياسياً بين سوريا ومصر.
«القبس»
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