من يمول الارهابيين في العالم ؟… بالتأكيد ليست بوركينا فاسو … ترامب يهدد بمسح الارهاب ومموليه من الكرة الارضية

قال الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب ان جماعة “داعش” وارهابيين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم واماكن عبادتهم وذلك في اطار “جهادهم العالمي وهدد ترامب بمسح الارهابيين والدول التي تمولهم من وجه الارض في اشارة ضمنية الى قطر والامارات والسعودية

جاء ذلك في معرض تنديد ترامب بالهجوم الذي استهدف في برلين مساء الاثنين، سوقا ميلادية حيث دهس سائق شاحنة جمعا من الناس، ما اوقع 12 قتيلا على الاقل وما يقارب الـ 50 جريحا بعضهم حالاتهم حرجة.واضاف ترامب في بيان: ان “هؤلاء الارهابيين وكذلك شبكاتهم الاقليمية والدولية يجب محوهم من على وجه الكرة الارضية، وهذه المهمة سننجزها مع كل شركائنا المحبين للحرية”، مؤكدا ان ما حصل في العاصمة الالمانية هو “اعتداء ارهابي مروع”.

وقال ترامب ان “مدنيين ابرياء قتلوا في الشوارع بينما كانوا يستعدون لعيد الميلاد. ان تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وارهابيين… آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم واماكن عبادتهم وذلك في اطار جهادهم العالمي”.

ولم تعلن السلطات الالمانية حتى الان هوية سائق الشاحنة ولا دوافعه ولا ما اذا كان اسلاميا ام لا.وقرابة الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ) اقتحمت شاحنة سوقا ميلادية مكتظة في وسط الجانب الغربي من العاصمة الالمانية حيث دهست حشدا من الناس، ما اسفر عن مقتل 12 شخصا على الاقل واصابة 45 بجروح بعضهم اصاباتهم خطرة، بحسب الشرطة.

عرب تايمز