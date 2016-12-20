سوريا للامم المتحدة : ضباط من الاردن وقطر واسرائيل والسعودية في حلب ويحاولون الهروب منها مع اللاجئين

الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن “ضباطا عسكريين واستخباراتيين من السعودية وإسرائيل وقطر والأردن موجودون حاليا في شرق حلب، ويستعدون لمغادرتها مع المسلحين”، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقال الجعفري، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي تم خلاله تبني مشروع القرار بشأن مدينة حلب الاثنين: “يحاول الضباط العسكريون والاستخباراتيون المتعددون، المتواجدون حاليا في شرق حلب مع عناصر التنظيمات الإرهابية، مغادرة معاقلهم”، على حد تعبيره.
وذكر المندوب السوري أسماء بعض الضباط، محددا جنسياتهم، وهم: معتز أوغلوكان أوغلو (تركيا)، ، ديفيد شلومو آرام (إسرائيل)، محمد شيخ الإسلام التميمي (قطر)، محمد أحمد الصبيان، عبد المنعم فهد الخريج، وأحمد بن نوفل الدريج، ومحمد حسن السبيعي وقاسم سعد الشمري، وأيمن قاسم الثعلبي، (السعودية)، أمجد قاسم الطيراوي (الأردن)
وشدد الجعفري أن “هؤلاء الأشخاص، المحسوبين على عناصر المعارضة السورية المعتدلة، والذين يمتلكون جنسيات أجنبية، يسعون إلى الانسحاب من شرق حلب مع الإرهابيين”.
- علي مملوك يزور القاهرة للمرة السابعة خلال شهرين
- الاجتماع الثلاثي في موسكو يقر (خريطة بوتين)..
- مراقبون أمميون إلى المدينة حلب: ضبط تركي لـ«النصرة» يكمل إخراج المسلحين
- الجعفري: ضباط أجانب بينهم إسرائيلي في شرق حلب
- اغتيال السفير الروسي في انقرة بيد شرطي مكافحة شغب الشرطي بدأ الحديث بالعربية انتقاما لحلب واكمل حديثه باللغة التركية مؤتمر موسكو لوزراء الخارجية والدفاع اليوم رغم اغتيال السفير الروسي
- مجلس الأمن يوافق على نشر مراقبين في حلب
- هذه الصفات تقلل من جاذبيتكم في عيون الآخرين... تفادوها!
- دخول حافلات لإجلاء المسلحين من شرق حلب وأخرى وصلت كفريا والفوعة - المسلحون يستهدفون الحافلات المتجهة إلى الفوعة وكفريا
- مقامرة «جهادية» جديدة بمصير حلب - ابتزاز بورقة كفريا والفوعة يهدّد التسوية
- فرنسا تنأى بنفسها وبوتين يكشف الصفقة: أردوغان صادق قبل أشهر على تسليم حلب