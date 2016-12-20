فضيحة التضليل في حلب.. الداخلية المصرية تلقي القبض على خليه تصور افلام مفبركة في بور سعيد على أنها مجازر في حلب

كمال خلف:

صرح مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، الاثنين ، أنه تم ضبط 5 أشخاص وطفلين بصدد تصوير مشاهد دموية لتعرض على أنها في مدينة حلب السورية.

وأفاد المسؤول الأمني بأن المعتقلين كلهم مقيمون في بورسعيد، مشيرا إلى أنه قد تم ضبط المشتبه بهم أثناء قيامهم بافتعال مشهد لطفلة، وتصويرها مرتدية فستانا أبيض، ملوثا باللون الأحمر المشابه للدم، وبيدها ضمّادة ملوثة باللون نفسه، بالإضافة إلى دمية صغيرة ملوثة وممزقة، وتظهر في خلفية المشهد أطلال منزل متهدم سبق وأن صدر بخصوصه قرار هدم.

وأضاف المسؤول بمركز الإعلام أن عملية الضبط تمت أثناء تأمين قوات الأمن لمحور قناة السويس، لتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على المناطق المتاخمة للمجرى الملاحي لقناة السويس.

واعترف المتهمون بتصويرهم تلك المشاهد لنشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإيهام مشاهديها بأن أحداث تلك المشاهد قد وقعت في مدينة حلب بسوريا.

كما ضبطت لدى المتهمين كاميرا تصوير و6 هواتف محمولة، وعلبة بلاسيتيكة بداخلها المادة الحمراء المستخدمة في تلك المشاهد.

جدير بالذكر أن النيابة العامة قررت حبس من قام بعملية التصوير أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمانة مالية، وتسليم الطفلة لولي أمرها بعد أخذ التعهد عليه بحسن رعايتها.

راي اليوم”