الأسد: تحرير حلب يوفر الظروف لإنهاء الحرب
22 ديسمبر 2016 at 11:05ص
الرئيس السوري بشار الأسد يقول إن الانتصار في حلب خطوة أساسية لتوفير الظروف لإيجاد حل ينهي الحرب في البلاد، وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية الإيراني يؤكد أكد أن تحرير حلب ليس انتصاراً لسوريا فحسب، بل لكل من يسهم فعلياً في مكافحة الإرهاب خاصة إيران وروسيا.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الانتصار في حلب خطوة أساسية لتوفير الظروف لإيجاد حل ينهي الحرب في البلاد.الأسد وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري، أكد أن تحرير حلب هو انتصار ليس لسوريا فحسب، “بل لكل من يسهم فعلياً في مكافحة الإرهاب خاصة إيران وروسيا”.الرئيس السوري رأى أن تحرير حلب “شكل انتكاسة لكل الدول المعادية لسوريا، والتي استخدمت الارهاب وسيلة لتحقيق أهدافها”.
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