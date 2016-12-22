الأسد: تحرير حلب يوفر الظروف لإنهاء الحرب

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الانتصار في حلب خطوة أساسية لتوفير الظروف لإيجاد حل ينهي الحرب في البلاد.الأسد وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري، أكد أن تحرير حلب هو انتصار ليس لسوريا فحسب، “بل لكل من يسهم فعلياً في مكافحة الإرهاب خاصة إيران وروسيا”.الرئيس السوري رأى أن تحرير حلب “شكل انتكاسة لكل الدول المعادية لسوريا، والتي استخدمت الارهاب وسيلة لتحقيق أهدافها”.