الذئب الذي يأكل نفسه

نبيه البرجي

اين هم العرب في لقاء موسكو؟ اين هم في لقاء قازخستان؟ لا عرب…

اتراك وايرانيون يتفاوضون حول سوريا. المايسترو الروسي يتقن ادارة الاوركسترا. يعرف جيداً، اين هي نقاط القوة، ونقاط الضعف، لدى كل اللاعبين على المسرح السوري. لكل منهم هواجسه الاخرى، والقاتلة…

لا بد ان يكون قد تناهى الى آذان العرب (الآذان الساهرة والآذان النائمة) ما قاله رجب طيب اردوغان في العرب امام فلاديمير بوتين.

من زمان نعرف رأي سلاطين بني عثمان بنا، لكن الكلمات التي استخدمها السلطان النيو عثماني والنيو سلجوقي (ما دمنا نضطلع على افضل وجه بدور النيوانكشارية) اثارت ذهول الرئيس الروسي…

لا بأس ان يكون قدري غورسل قد استعاد الاسطورة التركية التي تتحدث عن ذئبين راح كل واحد منهما يأكل الآخر حتى زالا من الوجود. انتهى بالقول ان «الذئب يأكل نفسه» في اشارة الى اردوغان. اما جيفري غولدبرغ فقد احتار في امره «حيناً بقبعة الذئب وحيناً بقبعة الثعلب».

هكذا لم ير وزير خارجيته مولود شاويش اوغلو على المسرح السوري «حزب الله»، يطلب وقف دعمه وعدم مده بالسلاح. اهي رسالة الى العزيزة اسرائيل التي تلقت وعداً (ولعله اسوأ من وعد بلفور) بأن يكون لها دور فاعل في اعادة رسم الخارطة السورية ام هي رسالة الى بعض الاشقاء العرب الذين اغدقوا المليارات بـ«اننا لا نفاوض على رأس جبهة النصرة» الا مقابل رأس «حزب الله»؟

لا ريب ان معركة حلب كشفت الحساسية الجيوستراتيجية للدور الروسي في سوريا. ليس سراً ان الكرملين ابلغ من يعنيهم الامر بأن بلاده جاهزة لاقصى الخيارات (العسكرية) اذا ما حاولت اي من الدول مؤازرة الفصائل التي تحتل حلب…

ارودغان الذي كشف عن انيابه حين دعا الى اعادة النظر في مقررات مؤتمر لوزان (1923) اي اعادة الموصل وحلب (وحتى الاسكندرية وحتى صفاقس) الى السلطنة، كان قد تعهد لقادة المعارضة بأن الدبابات التركية على مسافة ساعة واحدة من ساحة السبيل في الشهباء. لا بل ان هناك في القاهرة من يتهم الرئيس التركي بأنه كان ضالعاً ومنذ نهايات عام 2010، في اعداد السيناريو الخاص بتفجير سوريا، وقد كان واثقاً من ان اسابيع قليلة، وربما ساعات قليلة، تفصل بين بدء الانفجار وازاحة النظام…

في القاهرة ايضاً يتهمونه بأنه هو من يحرض المملكة العربية السعودية ضد مصر، وحتى في المسألة الاكثر حساسية بالنسبة الى الامن الاستراتيجي المصري، اي نهر النيل، لتتساءل الاوساط العليا في القاهرة عن خلفيات تطوير العلاقات بين الرياض واديس ابابا، والى حد ايفاد وزير الى هناك للبحث في استجرار الكهرباء، وربما ما هو ابعد..

لسنا من القائلين بأنه كان هناك نظام عربي او منظومة عربية لكي تنهار. كونسورتيوم قبلي وتتلاعب به الرياح وتتلاعب به الاصابع. ما يكتب الان في بعض الصحف المصرية عن السعودية يكاد لا يصدق. زميل خليجي قال لنا ان السلطات في القاهرة تعتقل صحافياًو تضعه في زنزانة ان هاجم ضابط شرطة. هذه السلطات لا تحرك ساكنا حيث تشن بعض الصحف «حملات مجنونة» على كبار، كبار، المسؤولين في المملكة الزميل الخليجي لا يستبعد ابدا ان يعلن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، في اي لحظة قطع العلاقات مع مصر، وان كان يشير الى وساطة تقوم بها احدى دول مجلس التعاون، من اجل وضع حد لتدهور العلاقات.

مولود شاريش اوغلو لم يكشف كل اوراقه في لقاء موسكو. بين هذه الاوراق اقامة حكم ذاتي في بعض المناطق السورية (غير الكردية) وفي مقدمها ادلب، قنابل عثمانية على الخارطة السورية لتفجيرها في الوقت المناسب بالريموت كونترول التركي.

اردوغان (الذئب الذي يأكل نفسه) متى يدرك ان معركة حلب هذ الخطوة الكبرى نحو سوريا لا نحو تركيا التي يجهد السلطان لتكون على قياسه حتى حين يكون عارياً…