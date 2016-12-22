هل يتم بحث مستقبل الأسد في المحادثات الروسية إلايرانية التركية ؟

قال نائب وزير الخارجية

الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن موسكو لا تبحث مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في محادثاتها مع إيران وتركيا.

واجتمع وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا في موسكو يوم الثلاثاء واتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام جديد بشأن سورية.

(رويترز)