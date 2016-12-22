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هل يتم بحث مستقبل الأسد في المحادثات الروسية إلايرانية التركية ؟

22 ديسمبر 2016 at 11:21ص

قال نائب وزير الخارجية

الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن موسكو لا تبحث مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في محادثاتها مع إيران وتركيا.

واجتمع وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا في موسكو يوم الثلاثاء واتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام جديد بشأن سورية.

(رويترز)

 

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