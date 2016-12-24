“واشنطن بوست”: بوتين حقق هدفه في سوريا وأنشأ التحالف الثلاثي الذي يريده!

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالة اشارت فيها الى ان “حادثة اغتيال السفير الروسي لدى انقرة ساهمت في بناء تحلف ثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا، ما يقصي الدور الأميركي في إنهاء الحرب في سوريا ويضعف دور واشنطن في المنطقة”، معتبرًة ان “هذا ما يسعى اليه الرئيس الروسي فلادمير بوتين”.

ولفتت الصحيفة الى الاجتماع الثلاثي الذي جرى في موسكو بين وزراء خارجية و دفاع كل من روسيا و ايران و تركيا، مسلطة الضوء على تصريحات وزير الدفاع الروسي “Sergei Shoigu” التي قال فيها ان “كل المحاولات التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفائها لتنسيق الخطوات كان مصيرها الفشل”، وان الولايات المتحدة و حلفائها ليس لهم نفوذ حقيقي على الارض في سوريا.

وتابعت الصحيفة ان “روسيا و تركيا يمكنهما استيعاب اهداف الآخر في سوريا”، وقالت إن “كل من روسيا وايران تسعيان لـ”القضاء على اي بدائل عن نظام الرئيس السوري بشار الاسد، بينما يسعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى منع الاكراد من السيطرة على المناطق الشمالية السورية القريبة من الحدود التركية”.

وقالت الصحيفة ان الحفاظ على الدور الاميركي في المنطقة يتطلب مواجهة ما اسمته “مناورات بوتين” و”وقف استدارة اردوغان نحو الكرملين”، مرجحة ان يرحب ترامب بالاستدارة هذه.