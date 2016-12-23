عملية حلب انتهت

الجيش العربي السوري

سيطر ودخل كل احياء حلب

تحررت حلب، وباتت خالية من المسلحين التكفيريين بعد ان دخلوا الى بعض احياء المدينة عام 2012، حيث تمكن الجيش السوري ومجاهدو حزب الله وبدعم ايراني روسي كبيرين واحزاب عراقية من اخراجهم من المدينة بعد عملية عسكرية واسعة منذ اشهر ونجحوا في تحرير معظم الاحياء الشرقية من الشيخ سعيد الى حي العامربة وغيرها فيما تحصن المسلحون التكفيريون في حي السكري وصلاح الدين وخرجوا باتفاق روسي – تركي بعد مباحثات روسية – تركية واتصالات بين الرئيسين بوتين واردوغان ادى الى خروج المسلحين عبر «القوافل الخضراء» كما تم اخراج الحالات الانسانية من الغوطة وكفريا. وخروج اكثر من 1000 مسلح من الزبداني ومضايا.

الضغط الروسي – التركي ادى الى تنفيذ الاتفاق ووضع الخطط التفصيلية، باشراف من ضباط روس واتراك حيث لم يكن للولايات المتحدة الاميركية اي مشاركة في تنفيذ الاتفاق.

وليل امس، تم خروج اخر دفعة من المسلحين من احياء حلب الشرقية وكذلك من الغوطة وكفريا وذكرت تقارير الامم المتحدة ان عدد المغادرين بلغ 32500 من المسلحين والمدنيين وعائلاتهم.

واعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، انتصار حلب وبان المدينة باتت خالية من المسلحين الارهابيين، ووصفت الانتصار بانه انتصار للحلفاء جميعاً ووصفته بالتحول الاستراتيجي في الحرب ضد الجماعات الارهابية في سوريا. ودعت المسلحين الى تسليم انفسهم والاستفادة من قانون العفو. وقد انطلقت مسيرات شعبية في كل انحاء حلب ورفعت الصلوات في المساجد وقرعت اجراس الكنائس ابتهاجا بالانتصار. وافادت تقارير ان 12 الف مواطن قضوا في حلب منذ بداية الاحداث فيها

ـ الأسد: انتصار لروسيا وايران ايضاً ـ

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن استعادة كامل السيطرة على حلب يمثل انتصارا لحلفائه الروس والإيرانيين بقدر ما هو انتصار لبلاده.

وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع وفد إيراني رفيع قال الأسد إن «تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصارا لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعليا في محاربة الإرهاب وخاصة لإيران وروسيا».

وأضاف أن الانتصارات الميدانية «خطوة أساسية في طريق القضاء على الإرهاب في كامل الأراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب».

ـ مقتل الأمير العسكري لـ«النصرة» ـ

أفادت وسائل إعلام نقلا عن نشطاء في المعارضة السورية بمقتل الأمير العسكري لجبهة «فتح الشام» أبو محمد الحوت في غوطة دمشق الشرقية، خلال اشتباكات مع قوات الجيش السوري.

وأوضح النشطاء أن قوات من الجيش السوري بإسناد من قوات رديفة، حاولت ليلا التقدم في المحور الغربي لبلدة الميدعاني، مشيرين إلى أن مسلحين من «جيش الإسلام» وجبهة «النصرة» حاولوا صد التقدم مستخدمين دبابات.

وبالمقابل، أفاد الجيش التركي بمقتل اثنين من جنوده وخمسة من مسلحي «الجيش السوري الحر» خلال اشتباكات جرت ضد عناصر تنظيم «داعش» قرب مدينة الباب شمال سوريا.

وذكر الجيش التركي أن «داعش» فقد خلال القتال الدائر بالقرب من بلدة الباب شمال حلب، 160 من عناصره، فيما أصيب خلال القتال كذلك 388 مسلحا من «الجيش السوري الحر» و20 جندياً تركياً.

ـ دي ميستورا: إدلب قد تكون حلب ثانية ـ

الى ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن الآلاف الذين غادروا المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب بعد هجوم ساحق للحكومة قد يواجهون نفس المصير في ملجأهم الجديد خارج المدينة.

وأوضح دي ميستورا إن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة شرسة أخرى كتلك التي شهدتها حلب.

وحذر المبعوث الدولي قائلا للصحفيين في جنيف «ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية.»

ـ روسيا: قتلنا 35 ألف مقاتل ـ

بالمقابل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الغارات الروسية قتلت 35 ألفا من مقاتلي المعارضة السورية، وأنها أخمدت ثورات الشرق الأوسط، في وقت اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده باتت أقوى من أي «معتد محتمل».

وخلال لقاء لكبار الضباط في مقر وزارة الدفاع في موسكو، قال شويغو إن الطيران الروسي نفذ 18800 طلعة في سوريا منذ أيلول 2015، مما أسفر عن تدمير 725 معسكرا للتدريب و405 مواقع لصناعة الأسلحة، إضافة إلى مقتل 35 ألف مقاتل. وكشف شويغو عن العثور على 35 الف طن من المتفجرات.

وأضاف أن تدخل موسكو «منع انهيار الدولة السورية»، وأن «سلسلة الثورات التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا انكسرت».

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن قوات الصواريخ النووية الروسية سيتم دعمها العام المقبل بثلاث وحدات إضافية حديثة، وأن القوات الجوية ستتسلم كذلك خمس قاذفات إستراتيجية مطوّرة.

وخلال اللقاء نفسه، قال بوتين «نحن الآن أقوى من أي معتد محتمل»، مضيفا «يجب ألا نفقد تركيزنا إذا أردنا ألا يتغير هذا».

وحدد بوتين أولويات جيشه للعام المقبل، وهي تعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا، وتحديث الأسلحة، وتشديد المراقبة على الحدود، مستخلصا الدروس من التدخل في سوريا وأجواء المواجهة مع الولايات المتحدة.

ـ مباحثات تركية – سعودية – كويتية ـ

وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تطورات الأحداث في سوريا مع نظيريه السعودي عادل الجبير والكويتي صباح خالد الحمد الصباح.

وانعقد اللقاء بين الوزراء الثلاثة قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها في مدينة جدة السعودية.

ويشارك الوزير التركي في الاجتماع بصفته رئيس الدورة الحالية.

وحضر اللقاء أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، حيث جرى خلاله بحث أجندة الاجتماع الطارئ الذي ينعقد للنظر في آخر التطورات الحاصلة بسوريا ومحافظة حلب بشكل خاص.