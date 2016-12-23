ما هو الثمن الذي حصلت على روسيا لدعمها الأسد

هل ستصبح سوريا مثل دول حلف وارسو مع موسكو ؟



سؤال مطروح في الاذهان

غطست روسيا بكل ثقلها لحماية نظام الرئيس بشار الأسد وأعلنت انها قامت بـ 30 الف طلعة جوية وغارة وقتلت 35 الف مقاتل وقلبت موازين القوى لصالح الرئيس الأسد ضد المعارضة. فما هو الثمن الذي تريده روسيا من سوريا مقابل ذلك؟

1 – لا يبدو ان هنالك مفاوضات روسية – سورية بشأن الثمن الذي ستأخذه روسيا من سوريا، لكن حتى الان تم الإعلان عن انشاء قاعدة بحرية روسية في طرطوس جديدة تتسع للاسطول الروسي كي يأتي من البحر الأسود ويتمركز في البحر الأبيض المتوسط على الشاطئ السوري في طرطوس في قاعدة تابعة لموسكو مباشرة دون المرور بدمشق.

2 – حصلت روسيا على قاعدة جوية في سوريا، وفيها حوالي تقريبا 100 طائرة استراتيجية وعادية، وبات بإمكان روسيا ان توازي الاسطول السادس الأميركي واكثر في البحر الأبيض المتوسط. وهذه القاعدة الجوية تعطيها قدرة التدخل من الخليج الى ايران الى مصر الى ليبيا. وهذه القاعدة الجوية ستكون مرتبطة بغرفة العمليات في موسكو مباشرة.

3 – حق التنقيب عن الغاز في حق اللاذقية حيث هنالك حقل كبير للغاز، وستلتزمه شركة روسية وتصدّر الغاز من سوريا وتدفع الى الحكومة السورية وتبيعه هي للدول الأوروبية بالناقلات وتنافس قطر وتنافس الجزائر وتصبح على البحر الأبيض المتوسط قادرة على بيع الغاز لدول المنطقة كلها. وحقل اللاذقية يعتبر من اكبر حقول الغاز المكتشفة في المنطقة.

4 – معاهدة عسكرية بين موسكو وسوريا تكون فيه روسيا وسوريا في حلف عسكري وعندها بات لروسيا مساحة 185 الف كلم هي مساحة سوريا، تستطيع الانطلاق منها عسكريا ضد الدرع الصاروخي الأميركي. وعلى حدود تركيا حيث حدود الحلف الأطلسي. إضافة الى تأثير وجود روسيا في سوريا في دولة عربية أكثرية سكانها من السنّة، مما سيعطي نفوذا الى روسيا في دول الخليج وفي العراق وباتت روسيا عبر ذلك تؤثر في العلاقات مع ايران ومع تركيا ومع السعودية ومع مصر والأردن ولبنان.

هذا ما هو ظاهر حتى الان، اما الثمن الذي تريده روسيا من تدخلها فهو غير معروف، حتى غير معروف انها تريد ثمن، لكن يبقى سؤالا مطروحا لان لا عمل دون مقابل، ولا فعل دون مقابل. وبالتالي، لا بد من طرح هذا السؤال.

ماذا ستحصل روسيا من سوريا مقابل إبقاء نظام الأسد في الحكم ودعمه وقلب موازين القوى وتحرير حلب وضرب القوى التكفيرية جويا بأكثر من 30 الف غارة – وفق وكالة نوبوستي – وبـ 71 الف غارة – وفق الوكالة الروسية.