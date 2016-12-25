مَقتل أردوغان أمام الجموع الغفيرة.. إليكم توقعات باتريك مور 2017

جديد توقعات باتريك مور 2017 للأسد وسوريا وأردوغان، حيثُ ومع اقتراب بداية العام الجديد قام عالم الفلك البريطاني باتريك مور بنَشر أهم التوقعات الفلكية والتنبؤات لما سيحمل العام الجديد بالنسبة لسوريا والأسد ورئيس تركيا أردوغان، وقد وضَع توقعاته حسب الأحداث المتسارعة في سوريا وحلب، وقد قام بوصف هذه الأحداث حسب رؤيته المستقبلية التي تحتمل الحدوث أو عدم الحدوث، لهذا فإنّ هذه التوقعات التي يُطلقها الفلكيون حول العالم ماهي إلّا توقعات وتنبؤات مبنيّة على الأحداث التي تحدث حولهم، وسوف نطرح هُنا عبر موسوعة شامل توقعات باتريك مور 2017 لسوريا والأسد واردوغان.

من هو باتريك مور

السير باتريك ألفريد كالدويل مور، وهُو من هُواة الفلك الذين بلَغوا مكانةً مَرمُوقة في هذا المجال ككاتب وباحث، وعمل مُعلّق إذاعي ومُذيع تلفزيوني، وهو رئيس الجميعة الفلكية البريطانية، المُؤسّس المشارك ورئيس جمعية الفلك الشعبية (SPA)، مُؤلّف من أكثر من 70 كتابًا في علم الفلك، ومُقدّم من أطول المسلسلات التلفزيونية في العالم مع نفس مقدم الأصلي، بي بي سي الصورة السماء فى الليل، أصبح يُعرف باسم متخصص في الأقامر المراقبة وخلق كتالوج كالدويل، فإنّ الالقاء السريع و الأُحادية جعلت منه شخصية شعبية في بريطانيا.

اهم توقعات باتريك مور 2017

غاليلو بريطانيا العالم الفلكي المشهُور “باتريك مور” الذي رأى في توقعاته للعام 2017 بالنسبة لسوريا والأسد، أن الأحداث التي تمر بها سوريا بالأخص في حلب ما هي إلّا صدق لتوقعاتي السابقة مُنذ ثلاث سنوات بالضبط، وأكّد أنّ الحرب السورية القائمة الآن سوف تجعلُ من بشار الاسد ملكًا للعرب وسيدًا للشرق الأوسط، حيثُ اعتبره الفائز في هذه الحرب والمعركة القائمة في سوريا، واعتبره القائد الذي سيُنقذ الشرق الاوسط في القرن الواحد والعشرين وسيُطيح بقادة الشر في الوطن العربي.

أمّا في توقعات باتريك مور لتركيا، فقَد وصف رئيس الجمهورية التركية أردوغان بالشيطان، وقد اتّهم اردوغان بأنّه من أصدر مُذكرات توقيف بحقّه عِدّة مرّات بعد أن قام بكشف مكر وخُبث أردوغان، وقد توقع أن يشهَد العام 2017 مَقتل أردوغان أمام الجموع الغفيرة والكثيرة التي يُحاول وقتها كسب الداخل، إلّا أن بعض الايدي الكردية في تركيا تقوم باغتياله وقتله أمام الجميع، وأكّد أنّ بشار الاسد سوف ينتصر نصرًا عظيمًا وستكون بداية النصر هي حلب.