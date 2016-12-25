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المكالمات الأخيرة لطياري الطائرة الروسية المنكوبة في طريقها نحو سوريا

25 ديسمبر 2016 at 11:09ص

نشرت وسائل

الإعلام الروسية المكالمات الأخيرة بين طياري الطائرة الروسية المنكوبة تو-154، التي تحطمت في البحر الأسود، مع مديرة إدارة مركز الحركة الجوية في البحر الأسود يوليا سامودوروفايا. 

 


ويوضح الفيديو، حسبما قالت صحيفة “ماسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية، أنه لم تكن هناك أي مشاكل تواجه الطيارين، موضحة إلى أن الهدوء كان يخيم على الاتصالات.

ولم يتم التأكيد رسميا بعد على صحة هذه المكالمات.

 

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