الرّياض: ألفا سعودي يقاتلون في منظّماتٍ إرهابيّة

26 ديسمبر 2016 at 4:25م

أعلنت وزارة الدّاخلية السعودية أنّ اكثر من ألفي سعوديّ يُقاتلون حاليّاً في منظّماتٍ إرهابيّة في الخارج، مشيرةً إلى أنّ أكثر من سبعين في المئة منهم يقاتلون في سوريا. وأوضح المتحدّث باسم الوزارة منصور التّركي لصحيفة “الحياة” أنّ “عدد السّعوديّين الّذين تتوفّر الأدلّة على وجودهم حاليّاً في مناطق تشهد صراعات يبلغ ألفين و93 عنصراً، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصّراع المختلفة”. وذكر أنّ ألفاً و540 من هؤلاء يتواجدون حاليّاً في سوريا، مشيراً إلى أنّ “عدد السّعوديّين المنتمين إلى تنظيمات إرهابيّة في اليمن يبلغ 147 عنصراً، بينما يوجد 31 سعوديا في أفغانستان وباكستان، وخمسة عناصر إرهابيّة موجودين في العراق”. وأعلن التّركي أنّه لا تتوفّر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين، مؤكّداً وجود “73 سعوديّاً موقوفين خارج السّعوديّة في تهمٍ ذات صلة بالإرهاب. (أ ف ب)

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