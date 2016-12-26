الرّياض: ألفا سعودي يقاتلون في منظّماتٍ إرهابيّة

أعلنت وزارة الدّاخلية السعودية أنّ اكثر من ألفي سعوديّ يُقاتلون حاليّاً في منظّماتٍ إرهابيّة في الخارج، مشيرةً إلى أنّ أكثر من سبعين في المئة منهم يقاتلون في سوريا. وأوضح المتحدّث باسم الوزارة منصور التّركي لصحيفة “الحياة” أنّ “عدد السّعوديّين الّذين تتوفّر الأدلّة على وجودهم حاليّاً في مناطق تشهد صراعات يبلغ ألفين و93 عنصراً، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصّراع المختلفة”. وذكر أنّ ألفاً و540 من هؤلاء يتواجدون حاليّاً في سوريا، مشيراً إلى أنّ “عدد السّعوديّين المنتمين إلى تنظيمات إرهابيّة في اليمن يبلغ 147 عنصراً، بينما يوجد 31 سعوديا في أفغانستان وباكستان، وخمسة عناصر إرهابيّة موجودين في العراق”. وأعلن التّركي أنّه لا تتوفّر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين، مؤكّداً وجود “73 سعوديّاً موقوفين خارج السّعوديّة في تهمٍ ذات صلة بالإرهاب. (أ ف ب)