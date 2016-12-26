أنقرة تطلب دعماً جويّاً من “التّحالف” في الباب

دعماً جويّاً من “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن لمساندة هجوم القوات التركية على مدينة الباب شمال سوريا.
وقال المتحدّث باسم الرّئيس التركي رجب طيب اردوغان، إبراهيم كالين “بشأن عمليّاتنا في الباب، من واجب التّحالف الدولي تحمّل مسؤولياته خصوصاً من ناحية تأمين غطاء جوي”.
وأضاف، خلال مؤتمرٍ صحافي، “يُمكن أحياناً للأحوال الجوّيّة أن تتسبّب بتأخير، لكنّ غياب الغطاء الجوي عندما لا يكون هناك سبب مبرّر غير مقبول”.
(أ ف ب)
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