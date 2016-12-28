روسيا وتركيا تقتربان من انجاز الهدنة في سوريا ودي ميستورا يؤيد

بينما تجري مفاوضات

بين المعارضة السورية وتركيا بشأن اقتراح الهدنة علما ان المعارضة شددت على رفضها لاستثناء الغوطة الشرقية لدمشق من وقف إطلاق النار أكد وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو ان بلاده اتفقت مع روسيا على اقتراح وقف اطلاق النار بين القوات الحكومية والمسلحين في حين سوف تستبعد التنظيمات الارهابية من ذلك. وقال اوغلو ان الوثيقة التي تحدد ملامح حل سياسي للصراع «جاهزة» مشيرا الى انه يمكن تطبيق الوثيقة والاتفاق في اي وقت. وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال للصحفيين إن مسؤولين روسا «على اتصال متواصل مع نظرائهم الأتراك» لبحث تفاصيل محادثات سلام محتملة في كازاخستان الشهر المقبل.

وفي هذا السياق ابدى المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا استعداده للمساهمة في إعداد اتفاقات بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف القتال وإطلاق الحوار في أنقرة وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. وقد اتفق الاثنان على مواصلة الاتصالات حول المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية الإيرانية المذكورة. وأشار لافروف إلى موقف المشاركين في لقاء موسكو يوم 20كانون الأول الماضي من أهمية المفاوضات السورية المرتقبة في أستانا بالنسبة لجهود تفعيل الحوار السوري الشامل لتسوية الأزمة بالوسائل السياسية على أساس القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي.واستغل وزير الخارجية الروسية المكالمة مع دي ميستورا لتوجيه الانتقادات إلى تصرفات بعض الموظفين في الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فيما يخص نشرهم معلومات كاذبة حول الوضع الإنساني بحلب السورية، واستغلال معاناة الناس من أجل تأجيج الخطاب المعادي للحكومة في دمشق.

وبالعودة الى موقف المعارضة السورية بشان وقف اطلاق النار اعتبر منير السيال رئيس المكتب السياسي لحركة أحرار الشام المشاركة في المحادثات مع تركيا إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح قائلا: «المشاروات جارية برعاية تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسوريا تتوافق علية فصائل الثورة» وتابع «إن تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقا وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة.»

على الصعيد العسكري، قتل 22 شخصاً بينهم عشرة أطفال وامرأتين جراء غارة جوية نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها استهدفت قرية الحجنة التابعة لبلدة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور، وهؤلاء الضحايا هم من المهجرين من بلدة الشدادي الواقعة جنوب محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. ويشار الى ان ريف دير الزور يخضع بغالبيته لسيطرة تنظيم داعش منذ أكثر من ثلاث سنوات.

في غضون ذلك، تتواصل الاشتباكات بين وحدات من الجيش السوري وبين المسلحين المنضوين في غالبيتهم تحت راية جبهة «فتح الشام» اي جبهة النـــصرة سابقا في منطقة وادي بردى شمال غرب دمشق وسط تعاظم معاناة سكان العاصمة بسبب انقطاع المياه عن المدينة نتيجة الأعمال العسكرية هناك حيث تعتبر منــطقة وادي بردى الخزان الرئيسي لتغذية دمشق وضواحـــيها بالمياه التي تنبع من عين الفيجة. ويتركز القتال في بلدات عين الفيجة ودير مقرن ودير قانون وكفير الزيت وبسيمة، في وقت أعلنت الحكومة السورية أنها باتت تستخدم جميع خزاناتها المائية الاحتياطية في محاولة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات سكان العاصمة من المياه.

وفي غوطة دمشق الشرقية، تندلع اشتباكات متقطعة بين وحدات من الجيش السوري ومسلحي ما يعرف بجيش الإسلام في محور الميدعاني وسط قصف صاروخي تزامنا مع تجدد المواجهات عسكرية في محور المحمدية بين الطرفين.

وفي جبال قلمون الشرقية، دار قتال عنيف بين المسلحين وبين ارهابي تنظيم داعش وسط عمليات استهداف متبادلة بين الطرفين ومعلومات عن وقوع خسائر بشرية.

الى جانب ذلك، نفذ الطيران الحربي السوري غارات على عدد من مواقع المسلحين في أكثر من مدينة سورية، حيث قصف مواقع للمسلحين في قريتي سوحا والشاكوسية في ريف حماة الشمالي كما استهدف مواقع أخرى للمسلحين في قرية الزارة بريف حماة الجنوبي. اضف على ذلك، قصفت وحدات من الجيش مواقع للمسلحين في قرية قسطون بريف حماة الشمالي الغربي، بينما استهدف المسلحون أماكن في منطقة جورين التي تسيطر عليها القوات الحكومية في ريف حماة الشمالي الغربي.

وفي محافظة حمص شن الطيران الحربي عدة غارات على مواقع وتجمعات تنظيم داعش في محيط مطار التيفور العسكري وبادية تدمر الغربية بريف حمص الشرقي وسط استمرار المعارك في المنطقة بين تنظيم داعش ووحدات من الجيش السوري.

اما في ادلب، فقد استهدفت غارات جوية سورية مواقع للمسلحين في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي وفي بلدتي سرمين وسراقب بريف إدلب الشرقي. وتعرضت مواقع المسلحين في مدينة إدلب لقصف من قبل الطيران الحربي السوري إضافة الى استهداف مواقع المسلحين بالقذائف المدفعية والصاروخية في أطراف مدينة بنّش بشمال شرق مدينة إدلب، وفي أطراف الناجية وبداما بريف جسر الشغور الغربي.

ـ تركيا تؤكد مقتل العشرات في الباب ـ

على جبهة قتالية اخرى في سوريا أعلن الجيش التركي مقتل 44 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الباب شمال شرق سوريا في إطار عملية «درع الفرات» العسكرية التي ينفذها الجيش السوري الحر بدعم تركي.وأضاف الجيش في بيان أن 117 من مقاتلي التنظيم أصيبوا أيضا في اشتباكات امس وأنه قصف 157 هدفا لتنظيم الدولة بالمدفعية وأسلحة أخرى.

في المقابل، اصيب سبعة من عناصر المعارضة السورية المشاركين في العمليات والمدعومين من أنقرة بجروح.

ويحاصر مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم قوات تركية مدينة الباب منذ أسابيع في إطار عملية «درع الفرات» التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج مقاتلي التنظيم ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.

ـ قصف على السفارة الروسية في دمشق ـ

أكدت وزارة الخارجية الروسية تعرض سفارتها في دمشق مجددا لقصف من قبل الإرهابيين حيث قالت الوزارة في بيان إن «إحدى القذائف سقطت في ساحة مجمع المباني الإدارية في السفارة الروسية ولم تنفجر لحسن الحظ، فيما سقطت قذيفة أخرى على مقربة منها»، مشيرة إلى أن عناصر من هندسة نزع الألغام يعملون لإزالة الذخائر غير المنفجرة.وأضاف البيان: «نود التذكير بأن السفارة وموظفيها لايزالون يواجهون تهديدا حقيقيا من جانب الجماعات الإرهابية المسيطرة على الضواحي القريبة من دمشق.. وهذا يؤكد الحاجة الملحة للقضاء العاجل على هذه البؤر الإرهابية».