الجيش السوري يعلن التزامه بوقف إطلاق النار

أعلنت القيادة العامة

للجيش والقوات المسلحة السورية وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع الأراض السورية اعتبارا من منتصف ليل الخميس على الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت القيادة في بيان لها يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون أول، أنه يستثنى من قرار وقف إطلاق النار تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” المصنفان إرهابيين، والمجموعات المرتبطة بهما.

وأوضحت القيادة العامة للجيش أن اتفاق وقف إطلاق النار يأتي بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سورية.

ويأتي بيان الجيش السوري بعد وقت قصير على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين “الحكومة السورية والمعارضة المسلحة”، مشيرا إلى وثيقة اخرى تشمل مفاوضات السلام.

وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو أعلن في وقت سابق الخميس ان في حال نجاح وقف إطلاق النار فان مفاوضات سياسية بين السلطات السورية والمعارضة ستجري في أستانا.

المصدر: وكالات