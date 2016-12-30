هذه توقعات ماغي فرح لأبراج العام 2017!

مع بداية كل عام، ننتظر جميعا علماء الفلك ليضعوا توقعاتهم بين ايدينا في كتاب او على محطة تلفزيونية. توقعات يصادف حدوثها فعلا مع اغلبنا، وكل بحسب برجه وأرقامه وكواكبه.

– برج الحمل من الأبراج الجيدة لهذا العام، لكنه يحمل الكثير من التناقضات على الرغم من جمالها، وذلك بسبب وجود كوكب الحب فينوس في خانة البرج إستثنائيا لمدة 6 أشهر.

– اما برج الثور فينتظر سنة جيدة جداً، ولكن ليس منذ بداياتها، فمواليد شهري كانون الأول وشباط عليهم اخد الحيطة والحذر لأنهم قد يلقون تتمة لمشاكل العام الماضي.

– برج الجوزاء من الأبراج التي ستحضى بحظ أوفر من السنة السابقة، وذلك لأن كوكب جوبيتير داعم لهذا البرج، والدليل ان رئيس الجمهورية المنتخب حديثا دونالد ترامب من برج الجوزاء

– برج السرطان عليه الإعتناء جيدا بصحته، والإنتباه من بعض المخادعين الذين قد يستغلون لحظات الضعف مع بداية العام، ولكن منذ أوائل شهر تشرين الأول ستتحسن السنة وتشهد تحليقا وتحقيقا لأحلام تعمل عليها منذ زمن.

– برج الأسد من الأبراج الجيدة لهذا العام، فالأسد يشهد تحقيقا لأحلامه على الرغم من ان البعض سيقول العكس، هناك فرصة سفر، وغيرها الكثير.

– برج العذراء يشهد إنفراجا كبيرا، وخاصة بعد العامين السيئين الذين مر بهما.

– برج الميزان سنة 2017 هي سنته، كوكب جوبيتير في خانته، فإذا لم يستطع الإستفادة منه، فهذا خطأه. ولكن عليه الحذر من أول شهرين في السنة، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون النيل منك.. بعد شهر تشرين الأول يتغيّر الوضع..

– برج العقرب من الأبراج الأكثر حظا لهذا العام، فيمضي مولود برج العقرب أول ستة أشهر من السنة بالتحضير لحدث مهم سيحصل نهاية العام.

– برج القوس ينتظر سنة إستثنائية على الرغم من وجود كوكب ساتورن في خانته، ولكنه سيرحل قريبا ويعلّمك درسا، فلا داعي للقلق. هذا العام سيشهد تطورات على الصعيد العاطفي.

– برج الجدي ينتظره سنة إبداعية بإمتياز.. فإذا كنت فنان او سينيمائي او تعمل بمجال الإبداع هذه هي السنة المناسبة للتحليق.

– برج الدلو من السنوات المميزة، فهو من أكثر الأبراج حظا لهذا العام حتى شهر تشرين الأول.

– برج الحوت يشهد إنفراجا جيدا، ولكن عليه الإستمرار بالإنتباه. أمر هام قد يحصل عند نصف السنة.

Al-Jadeed