10 الاف جندي لبناني تقترحهم السعودية لحماية دمشق وانسحاب حزب الله

في الحل السلمي الآتي الى سوريا

تقترح السعودية ان يدخل 10 الاف جندي لبناني ويتولون حماية دمشق وتقوم بتمويلهم على ان ينسحب حزب الله من سوريا، بعد الحل السلمي، الذي سيبدأ العمل عليه بعد شهر.

وستطرح السعودية هذا المشروع على الدول العربية لارسال 50 الف جندي عربي من لبنان ومصر والأردن وبقية الدول العربية لدخول سوريا والعمل على حفظ الامن، اما بالنسبة الى لبنان، فشرط السعودية انسحاب حزب الله وارسال 10 آلاف جندي لبناني كقوة ضاربة لحماية العاصمة دمشق. وعندها، يكون هنالك مبرر لانسحاب حزب الله وللعب لبنان دور أساسي على الساحة السورية.

وتعتبر السعودية ان الجيش اللبناني لن يكون منحازا الى احد، بل ستكون مهمته حفظ الامن، ولا يكون مع أي طرف سوري، مثله مثل الجيش المصري ومثل الجيش الأردني، مثل الجيش السعودي، ومثل الجيش السوداني. لكن هذا الامر غير مطروح في المدى القريب، بل مطروح بعد ان يبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملك السعودية الملك سلمان ان الحل السلمي بدأ في سوريا، وستأتي المعارضة الى دمشق، وتشارك في حكومة انتقالية.

وهنا الحاجة الى الجيش اللبناني، كي يكون شاهدا على حماية المعارضة السورية، وفي ذات الوقت ضرب الإرهاب، حيث نجح الجيش اللبناني في ضرب الإرهاب على الساحة اللبنانية. ويمتاز بالعنصر البشري الذي عنده وتنوع الجيش من كل الطوائف، مما يجعل مهمة الجيش ناجحة في سوريا. وعندها، ستقوم السعودية بتمويل جزء من إعادة الاعمار في سوريا، اذا وافق النظام السوري على الحل السلمي واشراك المعارضة والقبول بـ 50 الف جندي عربي يلعبون دورهم في حفظ الامن على الأرض السورية كي لا يحصل انتقامات او اعمال من أجهزة امن سوريا ضد مواطنين كانوا معارضين اثناء الحرب السورية.