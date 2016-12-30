مُرشّحان مُحتملان لخلافة الرئيس الأسد ومناطق “حُكم ذاتي” في سورية.. هل يَنجح المُخطّط وتتم الصّفقة؟

تحدّثت وكالة رويترز،

عن وجود مُخطّط لإنشاء بعض مناطق نفوذ غير رسمية في سورية ذات حكم ذاتي، تَخضع لرئاسة الرئيس السوري بشار الأسد، وبحسب الوكالة فإن الأسد سيَبقى حتى إتمام ولايته، وإجراء الانتخابات الرئاسية، التي سيتولّى بعدها منصب الرئيس مُرشّح آخر، أما بشار الأسد فسيتم ضمان أمنه وعائلته، وهذا المُخطط يأتي وفق رويترز في إطار صفقة بين روسيا، وتركيا، وإيران.

إن صحّت معلومات تلك الصفقة، والتي قالت رويترز أنها بحاجة للتنسيق مع السلطات السورية، والمعارضة، ودول الخليج، فإننا أمام تسوية سياسية “غريبة الأطوار”، لكنها قد تُنهي الأزمة المُمتدة منذ 6 سنوات، وتُعيد الأمن والأمان إلى حياة السوريين.

رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية أندريه كورتونوف، قال تعليقاً على الصفقة أنه ليس من السهل التوصّل إلى الاتفاق النهائي، ولكن المواقف تغيّرت، وأضاف أنه تم بحث بعض الأسماء المُرشّحة المُحتملة لخلافة الرئيس الأسد، لكنه بحسب رويترز رفض ذكر أسماءهم.

نعتقد أن كورتونوف، كان مُصيباً تماماً حين قال أنه ليس من السهل التوصّل لاتفاق نهائي، تكون بنوده تلك النقاط التي تتحدّث عن حكم ذاتي غير رسمي، وخليفة للأسد، فالمُتتبع لطريقة تفكير الرئيس السوري خلال الأزمة، ربما يَجزم أنه لن يقبل بتسوية، لن تسمح له التّرشح مُجدداً للانتخابات الرئاسية، خاصة أنه شخصياً مُقتنع تماماً، أن له شعبية واسعة، ويستطيع أن يخوض انتخابات نزيهة، ويَضمن أن يفوز فيها بنسبة 50 بالمائة على الأقل، ودعونا لا ننسى أن الرئيس الأسد، في موقف قوّة، لا موقف ضعف، ومن حقّه أن يخوض الانتخابات، كما أكّد أن وحده شعبه من يُقرّر مصيره، لا تلك الصفقات التي تقرها الدول فيما بينها.

يَصعب التوصّل لاتفاق نهائي أيضاً وفق الصفقة المذكورة، لأن العاقل الذي يَرصد تقدّم الجيش السوري على الأرض، يَصعب عليه فهم أسباب قبول قيادته بمدن خارجة عن سيطرتها، وخضوعها لحُكم ذاتي برئاسة الأسد التي ستكون أقرب إلى الشكلية منها إلى الفعلية، وبحسب الخبراء العسكريين، تقول المُعادلة أن سيطرة الجيش العربي السوري، على محافظة إدلب آخر معقل للتنظيمات الإسلامية، والتي تنتظر لحظة الانقضاض عليها وترفض الاندماج فيما بينها، ستُنهي أي بؤر مُعارضة “ثائرة” ضد النظام، وستتحوّل مناطق سيطرتهم إلى جيوب مُتفرّقة هنا، وهناك، فلماذا القبول بمناطق ذات حكم ذاتي، تُقسّم الجمهورية العربية السورية يتساءل عاقل؟

وبمُناسبة الحديث عن اتفاقات دولية، هل تم القضاء على “الدولة الإسلامية” في مُحافظة الرقّة؟ أم أن الصفقة الثلاثية بين روسيا، وتركيا، وإيران، ستُفضي لإعطاء “الدولة” المُصنّفة بالإرهابية، مناطق حكم ذاتية، تخضع أيضاً لرئاسة الرئيس الأسد، هل سنجد لتلك “الدولة” علمها وممثلاً عنها، إلى جانب المُتّفقين يوم تتصافح الأيادي، ويبتسم الجميع أمام عدسات الكاميرات، هل سلّموا بصُعوبة القضاء عليها، وضرورة التعايش معها؟

حتى لو كان هناك اتفاق بين أنقرة، وموسكو على اتفاق وقف إطلاق نار “ناجح” في الساعات القليلة المُقبلة على الأراضي السورية، لا نعتقد أن آفاق الحل السياسي قد اقتربت، فهذا الاتفاق كعادته يستثني جبهة النصرة وتنظيم الدولة، والفُرقاء لم يصبحوا عُقلاء بعد، والصّفقات لا تزال أمامها التحديات، ليس أمامنا إلا الدّعاء لله أن يَحفظ شعب سورية “العظيم”، فتلك أعظم الأمنيات!

خالد الجيوسي

كاتب وصحافي فلسطيني