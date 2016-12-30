قائمة أسماء المجموعات المسلحة السورية التي انضمت لاتفاقية المصالحة

30 ديسمبر 2016 at 10:28ص

نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة بأسماء المجموعات المسلحة السورية، التي انضمت لاتفاقية المصالحة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، الجماعات المسلحة، التي انضمت إلى الهدنة، تشمل ما يقرب من 50 ألف شخص.

وجاء في بيان الوزارة: “نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة بالمجموعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية التي انضمت لنظام الهدنة اعتبارا من الساعة 00:00 من صباح يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016، وتضم هذه القائمة تنظيمات “فيلق الشام”، و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”ثوار الشام” و”جيش المجاهدين” و”جيش إدلب” و”الجبهة الشامية”. 

 

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