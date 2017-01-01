محطات 2016

■ 6 كانون الثاني الأمم المتحدة: «كيميائي» سوريا دُمّر 100%

■ 29 كانون الثاني بدء «جنيف 3»

■ 26 شباط مجلس الأمن يتبنى قراراً ينص على وقف الأعمال القتالية

■ 14 آذار بدء الجولة الثانية من «جنيف 3»، وموسكو تعلن خفض عديد قواتها في سوريا

■ 27 نيسان تعليق جلسات «جنيف 3»

■ 24 آب أنقرة تُطلق «درع الفرات»

■ 9 أيلول التوصل إلى اتفاق «كيري ــ لافروف»

■ 4 تشرين الأوّل نعي رسمي لاتفاق «كيري ــ لافروف»

■ 8 تشرين الأول «فيتو» روسي ضد مشروع قرار فرنسي حول سوريا

■ 5 تشرين الثاني «قسد» تعلن انطلاق معركة «غضب الفرات» لتحرير الرقة من تنظيم «داعش» تحت غطاء «التحالف الدولي»

■ 15 تشرين الثاني الجيش السوري وحلفاؤه يطلقون عملية لاستعادة الأحياء الشرقية من حلب

■ 5 كانون الأول روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار حول حلب

■ 20 كانون الأول اجتماع لوزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا فى موسكو

■ 22 كانون الأول الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على مدينة حلب بالكامل

■ 28 كانون الأول موسكو وأنقرة تعلنان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

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