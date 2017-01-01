محطات 2016

■ 6 كانون الثاني الأمم المتحدة: «كيميائي» سوريا دُمّر 100%
■ 29 كانون الثاني بدء «جنيف 3»
■ 26 شباط مجلس الأمن يتبنى قراراً ينص على وقف الأعمال القتالية
■ 14 آذار بدء الجولة الثانية من «جنيف 3»، وموسكو تعلن خفض عديد قواتها في سوريا
■ 27 نيسان تعليق جلسات «جنيف 3»
■ 24 آب أنقرة تُطلق «درع الفرات»
■ 9 أيلول التوصل إلى اتفاق «كيري ــ لافروف»
■ 4 تشرين الأوّل نعي رسمي لاتفاق «كيري ــ لافروف»
■ 8 تشرين الأول «فيتو» روسي ضد مشروع قرار فرنسي حول سوريا
■ 5 تشرين الثاني «قسد» تعلن انطلاق معركة «غضب الفرات» لتحرير الرقة من تنظيم «داعش» تحت غطاء «التحالف الدولي»
■ 15 تشرين الثاني الجيش السوري وحلفاؤه يطلقون عملية لاستعادة الأحياء الشرقية من حلب
■ 5 كانون الأول روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار حول حلب
■ 20 كانون الأول اجتماع لوزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا فى موسكو
■ 22 كانون الأول الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على مدينة حلب بالكامل
■ 28 كانون الأول موسكو وأنقرة تعلنان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
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