تنبأ الدكتور محمد ياسين كبير الفلكيين في مصر بالتنبؤات التالية

1 – سيقمع الرئيس السيسي ثورة محدودة للاخوان المسلمين، وتسقط دماء كثيرة ويقع قتلى وجرحى لكن الجيش المصري يخرج منتصرا بعدما يقمع هذه الثورة.

2 – محاولة اكيدة لاغتيال الرئيس الدكتور بشار الأسد في موسكو اثناء زيارة له تستمر مدة 3 – 4 أيام، ويسعى اليها الشيشانيون ويخططون لها منذ الان لمعرفة موعد سفر الرئيس الدكتور بشار الأسد.

3 – في لبنان عودة الازدهار والبحبوحة ونجاح عهد العماد الرئيس ميشال عون، مع بعض المشاكل البسيطة.

4 – الرئيس التونسي بن علي يعود الى تونس بعد عفو عام ولا يمارس السياسة بل يعيش في تونس، ويمضي نهايته وتقاعده في تونس.

5 – فوز الرئيس فيون في الانتخابات الفرنسية الرئاسية.

6 – علاقة ممتازة بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب وتنسيق أميركي – روسي بشأن حل الازمات في العالم.

7 – خلاف أميركي – إسرائيلي يتصاعد في المرحلة القادمة، ويذهب ضحيته نتنياهو الذي يتم ابعاده عن الحكم.

8 – فنانة عربية هامة تنتحر بحبوب توقف القلب وتترك الحزن في العالم العربي.

9 – انسحاب الجيش السعودي من اليمن، وإبقاء اليمن منقسماً الى قسمين، مع وقف اطلاق النار سنة 2017.

10 – قائد جديد للجيش اللبناني يشكل مفاجأة للجميع باسمه وتاريخه القتالي.

11 – استمرار القتال في ليبيا ومقتل اللواء حفتر بسيارة مفخخة يقودها انتحاري.

12 – إسرائيل تمنع لبنان من استخراج الغاز في منطقة الجنوب اللبناني، وتسمح للبنان باستخراج الغاز مقابل منطقة جبل لبنان.

13 – ولي ولي العهد محمد بن سلمان يصبح ولي العهد بعد تنازل ولي العهد محمد بن نايف له، وقبوله بمنصب ولي ولي العهد، مع بقائه وزيرا للداخلية.

14 – حرب في البحرين قوية جدا، وتهدد النظام وتتدخل اميركا والسعودية لحسم الموقف قبل سقوط النظام.

15 – خلاف تركي – إيراني كبير، حول النفوذ في الشرق الأوسط وتركيا تسعى الى نفوذ كبير خاصة في لبنان.

16 – هبوط سعر الجنيه المصري الى ادنى حدّ له، وثورة جيّاع في مصر، يتم استيعابها بمساعدات من دولة الامارات والسعودية بالمليارات من الدولارات لبقاء الرئيس السيسي.

17 – العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان في دائرة الخطر، لانه يأخذ قرارات قوية وتكون مفاجئة للجميع.

18 – تنحّي مسؤول كبير لبناني عن مسؤوليته بعد مرض يصيبه، في نهاية 2017، والمسؤول ليس هو العماد ميشال عون.

19 – مطرب لبناني يأتيه عرض لاميركا للغناء فيها، فيلمع لمعة دولية.

20 – الفنانة أحلام قد تعتزل الفن في نهاية 2017 بعد حوادث تجري ضدها، ولا يتدخل احد لمساعدتها.

21 – السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارات سنة 2017 في نهايتها، بقرار من الملك واقتراح من ولي العهد محمد بن سلمان.

22 – الوليد بن طلال يخسر روتانا لافلاسها المادي ويقرر اغلاقها.

23 – فيلم عن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – تنتجه ايران يسبب أزمات كبرى في العالم الإسلامي، لكن ايران ستنتجه، حتى نهاية 2017.

24 – تستمر الحرب في سوريا ولا تنتهي سنة 2017، وتدخل روسيا بقوة في الحرب، الى جانب الجيش السوري لتدعمه وتجعله قويا.

25 – الرئيس بشار الأسد سيطلب تعديل الدستور لترشيحه لولاية رابعة بعد سنة 2021 مقابل اشراك المعارضة في الحكم. وهذا الامر سيسبب مشاكل كبرى بين المعارضة والنظام، وروسيا ستكون ضد تعديل الدستور ومع انهاء ولاية الرئيس بشار الأسد سنة 2021.

26 – الرئيس الأميركي الجديد ترامب سيكون له مواقف خطيرة وكبيرة يعلنها في خطابات فجائية تهز العالم.

27 – الدولار الأميركي سترتفع قيمته تجاه كل العملات الدولية.

28 – الرئيس الأميركي ترامب سيطلب رفع العقوبات عن روسيا من الكونغرس ومن أوروبا، وسيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في بلد محايد بعد وصوله الى الحكم في 20 كانون الثاني.

29 – السعودية تفرج عن صفقة تسلح الى لبنان شرط عدم حصول حزب الله على أي نوع من السلاح الذي يستلمه الجيش اللبناني.

30 – الرئيس سعد الحريري يلجأ في اطلاق المشاريع في لبنان لكنه يقع في فضيحة مسؤول عنها الرئيس فؤاد السنيورة في احد المشاريع الكبرى.

31 – العماد ميشال عون يكمل ولايته وصحته تكون بألف خير.

32 – في العراق تستمر الحرب بين الجيش العراقي وداعش ولا يستطيع الجيش العراقي حسم المعركة، رغم الدعم الإيراني.

33 – غارة جوية إسرائيلية على دمشق رداً على صواريخ تطلق من الجولان باتجاه مدن إسرائيلية.

34 – لن تحصل حرب بين حزب الله وإسرائيل سنة 2017 .