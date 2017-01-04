مجرم اسطنبول في ملهى رينا يهرب في آخر لحظة إلى شارع شعبي

كادت الشرطة التركية أن تعتقل منفذ جريمة ملهى رينا في أهم شارع في اسطنبول حيث قتل 39 إنساناً وانسانة وجرح 70 من الذين كانوا يسهرون في ملهى رينا.

ذلك أن الشرطة التركية طوقت مبنى كان يتواجد فيه منفذ الجريمة مع رفيقين له وبعدما بث التلفزيون التركي صورة وجه الفاعل وشعره تقول الشرطة أنه هرب من المبنى واطلقت النار عليه لكنها لم تصبه ودخل شارع شعبي للخضار كبير جداً وانه اختبأ في احدى غرف الخشب وهي أكثر من 4000 غرفة لبيع الخضار ومن الصعب العثور عليه ولاحظ أحد عناصر الشرطة أن المجرم حلق شعره ويلبس حزاماً ناسفاً ومعه رشاش.

ويطوق رجال الامن الشارع رغم ضخامته وطوله 3 كلم وكلها تخشيبات خشبية أكثرية اصحابها من المسلمين المتعصبين الاصوليين وقد اعترف عليه 8 من داعش اعتقلتهم السلطات التركية وذكروا هؤلاء أنه شرس للغاية ومستعد للانتحار والموت وانه قتل الكفار الذين يسهرون في ملهى رينا ويشربون الخمر ويرقصون وانه فعل ذلك من اجل الله وان شيخاً أفتى له بقتل الكفار وهم يقولون كما جاء في القرآن الكريم مع العلم أنه بالمبدأ لا علاقة للدين بقتل الابرياء الذين يسهرون في الليل.

وقد جاء المجرم بسيارات خضار من الرقة إلى تركيا وتنقل حتى وصل إلى اسطنبول ويبدو أنه متعاطف مع بعض عناصر الشرطة في المنطقة ممن غضوا النظر عنه وجاؤوا ببطء كبير إلى مركز ملهى رينا وإثر ذلك طلبت روسيا من كل سياحها العودة من تركيا إلى روسيا وارسل رئيس المخابرات الروسية KGB كتاباً سريا إلى رئيس المخابرات التركية يقول له أن الشرطة التركية مخروقة من داعش ومن اصوليين وما لم يتم العمل على منع الخرق داخل الشرطة التركية فإن الوضع الامني سيبقى صعباً للغاية وفي أنقرة وان الـ 6 أطباء من علماء النفس من روسيا الذين حققوا في اغتيال السفير الروسي في انقرة ظهر لهم أن هنالك ضباط متعاطفون مع داعش مع انهم هاجموا داعش كلاميا لكن علماء النفس استطاعوا كشف نفسيتهم وروح عملهم وكتبوا هذا التقرير إلى الرئيس بوتين لذلك على الرئيس أردوغان تنفيذ خطة شاملة لكشف المتعاطفين والاصوليين في الشرطة والامن التركي من أجل ان يستتب الامن في تركيا وروسيا مستعدة للمساعدة بارسال خبراء امن استطاعوا تطويع الشيشان وجعل الامن في الشيشان رائع.